https://ria.ru/20211122/internet-kompanii-1760236662.html

РКН опубликовал список IT-гигантов, которые должны открыть филиалы в России

РКН опубликовал список IT-гигантов, которые должны открыть филиалы в России - РИА Новости, 23.11.2021

РКН опубликовал список IT-гигантов, которые должны открыть филиалы в России

Роскомнадзор назвал зарубежные интернет-компании, которые должны открыть офисы в стране, перечень появился на сайте ведомства. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-22T19:35

2021-11-22T19:35

2021-11-23T00:23

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор назвал зарубежные интернет-компании, которые должны открыть офисы в стране, перечень появился на сайте ведомства."В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами", — рассказали там.Так, речь идет о Google, владеющей в том числе магазином приложений Google Play, видеохостингом YouTube и почтой Gmail, Apple (к ней относятся iCloud, App Store и Apple Music), Meta Platforms (ей принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp), а также Twitter, сервис коротких видео TikTok, Telegram, сервис видеотелефонии Zoom, Viber, сервис потокового аудио Spotify, Likeme Pte.Ltd. (соцсеть Likee), мессенджер Discord, фотохостинг Pinterest и видеостриминговый Twitch.В июле этого года президент Владимир Путин подписал так называемый закон о "приземлении" ИТ-гигантов в России. Он распространяется на компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей. С 1 января 2022 года их обязали открывать в стране филиал, представительство или юридическое лицо.Крупные игроки, согласно документу, также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи. В случае нарушения требований ресурс могут частично или полностью заблокировать. Среди других мер — запрет на распространение рекламы, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение переводов денежных средств.Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что под действие закона могут попасть 20 ресурсов. Помимо уже вошедших в список, он называл Aliexpress, Ikea и Wikipedia.org.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/shtraf-1758093320.html

https://ria.ru/20210929/simonyan-1752240614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, технологии, интернет, социальные сети, соцсети, twitter, apple, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, whatsapp inc., telegram (приложение), viber, it-компании, facebook, tiktok, zoom, spotify