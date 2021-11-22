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РКН опубликовал список IT-гигантов, которые должны открыть филиалы в России
РКН опубликовал список IT-гигантов, которые должны открыть филиалы в России - РИА Новости, 23.11.2021
РКН опубликовал список IT-гигантов, которые должны открыть филиалы в России
Роскомнадзор назвал зарубежные интернет-компании, которые должны открыть офисы в стране, перечень появился на сайте ведомства. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-22T19:35
2021-11-23T00:23
россия
общество
технологии
интернет
социальные сети
соцсети
twitter
apple
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор назвал зарубежные интернет-компании, которые должны открыть офисы в стране, перечень появился на сайте ведомства."В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами", — рассказали там.Так, речь идет о Google, владеющей в том числе магазином приложений Google Play, видеохостингом YouTube и почтой Gmail, Apple (к ней относятся iCloud, App Store и Apple Music), Meta Platforms (ей принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp), а также Twitter, сервис коротких видео TikTok, Telegram, сервис видеотелефонии Zoom, Viber, сервис потокового аудио Spotify, Likeme Pte.Ltd. (соцсеть Likee), мессенджер Discord, фотохостинг Pinterest и видеостриминговый Twitch.В июле этого года президент Владимир Путин подписал так называемый закон о "приземлении" ИТ-гигантов в России. Он распространяется на компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей. С 1 января 2022 года их обязали открывать в стране филиал, представительство или юридическое лицо.Крупные игроки, согласно документу, также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи. В случае нарушения требований ресурс могут частично или полностью заблокировать. Среди других мер — запрет на распространение рекламы, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение переводов денежных средств.Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что под действие закона могут попасть 20 ресурсов. Помимо уже вошедших в список, он называл Aliexpress, Ikea и Wikipedia.org.
https://radiosputnik.ria.ru/20211108/shtraf-1758093320.html
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россия, общество, технологии, интернет, социальные сети, соцсети, twitter, apple, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, whatsapp inc., telegram (приложение), viber, it-компании, facebook, tiktok, zoom, spotify
19:35 22.11.2021 (обновлено: 00:23 23.11.2021)
 
РКН опубликовал список IT-гигантов, которые должны открыть филиалы в России

Роскомнадзор обязал Google и еще 12 компаний открыть представительства в России к 1 января

© AFP 2021 / Getty Images / Michael M. SantiagoШтаб-квартира компании Google в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира компании Google в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / Getty Images / Michael M. Santiago
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор назвал зарубежные интернет-компании, которые должны открыть офисы в стране, перечень появился на сайте ведомства.
"В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами", — рассказали там.
Так, речь идет о Google, владеющей в том числе магазином приложений Google Play, видеохостингом YouTube и почтой Gmail, Apple (к ней относятся iCloud, App Store и Apple Music), Meta Platforms (ей принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp), а также Twitter, сервис коротких видео TikTok, Telegram, сервис видеотелефонии Zoom, Viber, сервис потокового аудио Spotify, Likeme Pte.Ltd. (соцсеть Likee), мессенджер Discord, фотохостинг Pinterest и видеостриминговый Twitch.
В июле этого года президент Владимир Путин подписал так называемый закон о "приземлении" ИТ-гигантов в России. Он распространяется на компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей. С 1 января 2022 года их обязали открывать в стране филиал, представительство или юридическое лицо.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 16:50В России
IT-гигантам назначили новые штрафы за неудаление запрещенного контента
Крупные игроки, согласно документу, также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи. В случае нарушения требований ресурс могут частично или полностью заблокировать. Среди других мер — запрет на распространение рекламы, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение переводов денежных средств.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что под действие закона могут попасть 20 ресурсов. Помимо уже вошедших в список, он называл Aliexpress, Ikea и Wikipedia.org.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 00:01
Симоньян призвала ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру
 
РоссияОбществоТехнологииИнтернетСоциальные сетиСоцсетиTwitterAppleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleYouTubeWhatsApp Inc.Telegram (приложение)ViberIT-компанииFacebookTikTokZOOMSpotify
 
 
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