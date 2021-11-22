https://ria.ru/20211122/granitsa-1760227060.html

Глава генштаба ВС Армении рассказал о ситуации на границе с Азербайджаном

Глава генштаба ВС Армении рассказал о ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 22.11.2021

Глава генштаба ВС Армении рассказал о ситуации на границе с Азербайджаном

Глава генштаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян провел в понедельник совещание с руководящим составом армии, в ходе которого рассказал об... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T18:29

2021-11-22T18:29

2021-11-22T18:29

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ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян провел в понедельник совещание с руководящим составом армии, в ходе которого рассказал об обстановке на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе минобороны страны."Давтян провел рабочее совещание с руководящим составом вооруженных сил и генштаба, во время которого рассказал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, поручил обратить особое внимание повышению боеспособности ВС, организации службы зимний период и проведению зимнего призыва", - отмечается в сообщении на сайте минобороны.По данным пресс-службы, начальник генерального штаба также высоко оценил результаты проведения трехмесячных сборов резервистов.Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

https://ria.ru/20211120/armeniya-1759966420.html

армения

азербайджан

москва

россия

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