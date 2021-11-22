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В епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на Крови

В епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на Крови - РИА Новости, 22.11.2021

В епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на Крови

Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) не хочет становиться стороной в разбирательстве против блогеров, оголивших ягодицы напротив храма... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:00

2021-11-22T11:00

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) не хочет становиться стороной в разбирательстве против блогеров, оголивших ягодицы напротив храма Спаса на Крови в Петербурге, и будет удовлетворена "деятельным раскаянием", которое, в частности, может выразиться в участии в раздаче еды бездомным, сообщила РИА Новости глава сектора коммуникаций санкт-петербургской митрополии Наталья Родоманова.Ранее в социальных сетях получили распространение фотографии двух блогеров, которые спустили штаны на фоне собора, демонстрируя половые органы и ягодицы. Сейчас эти фото удалены. В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что полиция устанавливает личности блогеров, устроивших провокационную фотосессию напротив храма Спаса на Крови."Епархия никогда и не стремилась становиться стороной в каком-то судебном процессе или тяжбе. Естественно, что (епархия будет удовлетворена), если люди, которые совершили действия очевидно провокационного характера, продемонстрируют деятельное раскаяние, когда люди осознают, что такое поведение неприемлемо, и будут готовы, например, потрудиться в раздаче еды бездомным. Они могут не быть верующими людьми, но это поведение нормальных цивилизованных людей", - сказала РИА Новости Родоманова.Действия людей на фото, отметила она, явно выражали неуважение к обществу. "Для нашего города, как и для любого города, такое поведение в публичном пространстве неприемлемо. Позиция епархии в этом смысле - выразить большое сожаление и огорчение по этому поводу", - добавила она.По ее мнению, полиция справедливо занимается вопросами обеспечения правопорядка в любом пространстве города, вне зависимости от того, расположены там храмы или нет. "Полагаю, вести себя в рамках приличий, с уважением к окружающим, необходимо в любом публичном пространстве. Особой разницы нет, но почему-то молодые люди решили эпатировать именно на фоне храма, который является не просто действующим храмом и известным во всем мире музеем, но и одним из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга. Таких символов не так уж и много, и один из них - храм Спаса на Крови, который посещают огромное количество как туристов, так и паломников", - заключила Родоманова.Собор Воскресения Христова на Крови, или же Спас на Крови, который был построен как памятник убитому императору Александру II на месте, где он был смертельно ранен террористами 13 (1 по старому стилю) марта 1881 года.В октябре суд в Москве приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.

https://ria.ru/20211118/fotografiya-1759642367.html

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санкт-петербург, москва, русская православная церковь