https://ria.ru/20211122/forum-1760132448.html

На форуме по борьбе с расизмом обсудят исламофобию и видеоигры

На форуме по борьбе с расизмом обсудят исламофобию и видеоигры - РИА Новости, 22.11.2021

На форуме по борьбе с расизмом обсудят исламофобию и видеоигры

Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее" пройдет в третий раз 22 и 23 ноября в отеле... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:26

2021-11-22T11:26

2021-11-22T11:26

религия

москва

юрий каннер

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее" пройдет в третий раз 22 и 23 ноября в отеле "Radisson Collection" (гостиница "Украина"), на ней впервые обсудят исламофобию и многопользовательские видеоигры, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).Ряд тем будет затронут на конференции впервые. "Программа конференции была существенно расширена и охватывает актуальные вызовы современности. Так, впервые будет проведен круглый стол по исламофобии; круглый стол меценатов и филантропов, финансирующих проекты по противодействию ксенофобии; секция, посвященная сетевым многопользовательским онлайн-играм; форум музеев, работающих по тематике конференции, из 12 стран мира", - цитирует пресс-служба РЕК президента конгресса Юрия Каннера.Каннер отметил, что конференция признана мировым экспертным сообществом: на приглашение участвовать в ней откликнулись представители более 40 стран, по сравнению с 35 в 2018 году. Форум планировалось провести осенью прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести.Первые конференции "Защитим будущее" были проведены в Москве РЕК в 2016 и 2018 годах. В 2018 году форум собрал около 600 российских и зарубежных участников: экспертов в области противодействия ксенофобии, представителей государственных органов, СМИ, общественных и религиозных деятелей.Открытие конференции пройдет в гостинице "Украина" 22 ноября в 10:30 мск.

https://ria.ru/20210805/situatsiya-1744450510.html

https://ria.ru/20210625/kanner-1738666046.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, юрий каннер