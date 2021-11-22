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Религия
https://ria.ru/20211122/forum-1760132448.html
На форуме по борьбе с расизмом обсудят исламофобию и видеоигры
На форуме по борьбе с расизмом обсудят исламофобию и видеоигры - РИА Новости, 22.11.2021
На форуме по борьбе с расизмом обсудят исламофобию и видеоигры
Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее" пройдет в третий раз 22 и 23 ноября в отеле... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:26
2021-11-22T11:26
религия
москва
юрий каннер
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее" пройдет в третий раз 22 и 23 ноября в отеле "Radisson Collection" (гостиница "Украина"), на ней впервые обсудят исламофобию и многопользовательские видеоигры, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).Ряд тем будет затронут на конференции впервые. "Программа конференции была существенно расширена и охватывает актуальные вызовы современности. Так, впервые будет проведен круглый стол по исламофобии; круглый стол меценатов и филантропов, финансирующих проекты по противодействию ксенофобии; секция, посвященная сетевым многопользовательским онлайн-играм; форум музеев, работающих по тематике конференции, из 12 стран мира", - цитирует пресс-служба РЕК президента конгресса Юрия Каннера.Каннер отметил, что конференция признана мировым экспертным сообществом: на приглашение участвовать в ней откликнулись представители более 40 стран, по сравнению с 35 в 2018 году. Форум планировалось провести осенью прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести.Первые конференции "Защитим будущее" были проведены в Москве РЕК в 2016 и 2018 годах. В 2018 году форум собрал около 600 российских и зарубежных участников: экспертов в области противодействия ксенофобии, представителей государственных органов, СМИ, общественных и религиозных деятелей.Открытие конференции пройдет в гостинице "Украина" 22 ноября в 10:30 мск.
https://ria.ru/20210805/situatsiya-1744450510.html
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москва, юрий каннер
11:26 22.11.2021
 

На форуме по борьбе с расизмом обсудят исламофобию и видеоигры

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВысотное здание гостиницы "Рэдиссон Ройал" (бывшая гостиница "Украина") на Кутузовском проспекте в Москве
Высотное здание гостиницы Рэдиссон Ройал (бывшая гостиница Украина) на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее" пройдет в третий раз 22 и 23 ноября в отеле "Radisson Collection" (гостиница "Украина"), на ней впервые обсудят исламофобию и многопользовательские видеоигры, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
Ряд тем будет затронут на конференции впервые. "Программа конференции была существенно расширена и охватывает актуальные вызовы современности. Так, впервые будет проведен круглый стол по исламофобии; круглый стол меценатов и филантропов, финансирующих проекты по противодействию ксенофобии; секция, посвященная сетевым многопользовательским онлайн-играм; форум музеев, работающих по тематике конференции, из 12 стран мира", - цитирует пресс-служба РЕК президента конгресса Юрия Каннера.
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Каннер отметил, что конференция признана мировым экспертным сообществом: на приглашение участвовать в ней откликнулись представители более 40 стран, по сравнению с 35 в 2018 году. Форум планировалось провести осенью прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести.
Первые конференции "Защитим будущее" были проведены в Москве РЕК в 2016 и 2018 годах. В 2018 году форум собрал около 600 российских и зарубежных участников: экспертов в области противодействия ксенофобии, представителей государственных органов, СМИ, общественных и религиозных деятелей.
Открытие конференции пройдет в гостинице "Украина" 22 ноября в 10:30 мск.
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