На форуме по борьбе с расизмом обсудят исламофобию и видеоигры
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВысотное здание гостиницы "Рэдиссон Ройал" (бывшая гостиница "Украина") на Кутузовском проспекте в Москве
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее" пройдет в третий раз 22 и 23 ноября в отеле "Radisson Collection" (гостиница "Украина"), на ней впервые обсудят исламофобию и многопользовательские видеоигры, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
Ряд тем будет затронут на конференции впервые. "Программа конференции была существенно расширена и охватывает актуальные вызовы современности. Так, впервые будет проведен круглый стол по исламофобии; круглый стол меценатов и филантропов, финансирующих проекты по противодействию ксенофобии; секция, посвященная сетевым многопользовательским онлайн-играм; форум музеев, работающих по тематике конференции, из 12 стран мира", - цитирует пресс-служба РЕК президента конгресса Юрия Каннера.
Каннер отметил, что конференция признана мировым экспертным сообществом: на приглашение участвовать в ней откликнулись представители более 40 стран, по сравнению с 35 в 2018 году. Форум планировалось провести осенью прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести.
Первые конференции "Защитим будущее" были проведены в Москве РЕК в 2016 и 2018 годах. В 2018 году форум собрал около 600 российских и зарубежных участников: экспертов в области противодействия ксенофобии, представителей государственных органов, СМИ, общественных и религиозных деятелей.
Открытие конференции пройдет в гостинице "Украина" 22 ноября в 10:30 мск.