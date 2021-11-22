https://ria.ru/20211122/durov-1760247155.html

Дуров получил гражданство Франции

Павел Дуров получил французское гражданство - РИА Новости, 22.11.2021

Дуров получил гражданство Франции

Создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров в августе получил французское гражданство, следует из опубликованного указа на сайте... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T20:36

2021-11-22T20:36

2021-11-22T22:22

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сент-китс и невис

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павел дуров

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров в августе получил французское гражданство, следует из опубликованного указа на сайте правительственного вестника Франции.В документе от 23 августа представлен список лиц, получивших гражданство республики. В перечне числится имя Дурова, а также дата и место рождения.Предприниматель пока не прокомментировал появившуюся информацию.Сейчас Дуров, помимо российского гражданства, имеет также паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, расположенного в Карибском море.

https://ria.ru/20210527/nasledniki-1734403118.html

сент-китс и невис

франция

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в мире, сент-китс и невис, франция, павел дуров