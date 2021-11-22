https://ria.ru/20211122/dtp-1760104063.html

Лишенный сана епископ погиб в ДТП в Ленинградской области

Лишенный сана епископ погиб в ДТП в Ленинградской области - РИА Новости, 22.11.2021

Лишенный сана епископ погиб в ДТП в Ленинградской области

Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид, ранее отстраненный от служения за раскольническую деятельность, погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщил РИА... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T05:27

2021-11-22T05:27

2021-11-22T05:53

ленинградская область

русская православная церковь

чукотка

религия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид, ранее отстраненный от служения за раскольническую деятельность, погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель Анадырской и Чукотской епархии.Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила накануне, что на 507-м километре трассы Вологда–Новая Ладога в лобовую столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП погибли три человека в легковом автомобиле. Telegram-канал "brief незыгарь" сообщил, что погибший пассажир легковушки — бывший епископ Чукотский и Анадырский Диомид.По его словам, тот в последнее время бывал на Чукотке редко.Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид, известный своими призывами к изоляции РПЦ, отказу от диалога с другими конфессиями, отказу от ИНН, паспортов и мобильных телефонов, в июне 2008 года за раскольническую деятельность и неподчинение священноначалию был отстранен Священным Синодом от управления епархией.После этого Димомид заявил, что "предал анафеме" патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В октябре того же года Диомид был извергнут из сана.Архиерейский собор Русской православной церкви также запретил служение представителям духовенства Чукотской епархии, подписывавшим письма с резкой критикой священноначалия и призывами к расколу. Три священнослужителя были запрещены в служении до покаяния и один лишен сана.

https://ria.ru/20211122/kannibal-1760097952.html

ленинградская область

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, русская православная церковь, чукотка, происшествия