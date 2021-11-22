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Религия
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Лишенный сана епископ погиб в ДТП в Ленинградской области
Лишенный сана епископ погиб в ДТП в Ленинградской области - РИА Новости, 22.11.2021
Лишенный сана епископ погиб в ДТП в Ленинградской области
Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид, ранее отстраненный от служения за раскольническую деятельность, погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщил РИА... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T05:27
2021-11-22T05:53
ленинградская область
русская православная церковь
чукотка
религия
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид, ранее отстраненный от служения за раскольническую деятельность, погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель Анадырской и Чукотской епархии.Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила накануне, что на 507-м километре трассы Вологда–Новая Ладога в лобовую столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП погибли три человека в легковом автомобиле. Telegram-канал "brief незыгарь" сообщил, что погибший пассажир легковушки — бывший епископ Чукотский и Анадырский Диомид.По его словам, тот в последнее время бывал на Чукотке редко.Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид, известный своими призывами к изоляции РПЦ, отказу от диалога с другими конфессиями, отказу от ИНН, паспортов и мобильных телефонов, в июне 2008 года за раскольническую деятельность и неподчинение священноначалию был отстранен Священным Синодом от управления епархией.После этого Димомид заявил, что "предал анафеме" патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В октябре того же года Диомид был извергнут из сана.Архиерейский собор Русской православной церкви также запретил служение представителям духовенства Чукотской епархии, подписывавшим письма с резкой критикой священноначалия и призывами к расколу. Три священнослужителя были запрещены в служении до покаяния и один лишен сана.
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ленинградская область
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ленинградская область, русская православная церковь, чукотка, происшествия
05:27 22.11.2021 (обновлено: 05:53 22.11.2021)
 
Лишенный сана епископ погиб в ДТП в Ленинградской области

Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид погиб в ДТП в Ленинградской области

© РИА Новости / Константин Лемешев / Перейти в фотобанкБывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид
Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Константин Лемешев
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид, ранее отстраненный от служения за раскольническую деятельность, погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель Анадырской и Чукотской епархии.
Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила накануне, что на 507-м километре трассы ВологдаНовая Ладога в лобовую столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП погибли три человека в легковом автомобиле. Telegram-канал "brief незыгарь" сообщил, что погибший пассажир легковушки — бывший епископ Чукотский и Анадырский Диомид.
"Да, Диомид погиб в ДТП", - сказал собеседник.
По его словам, тот в последнее время бывал на Чукотке редко.
Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид, известный своими призывами к изоляции РПЦ, отказу от диалога с другими конфессиями, отказу от ИНН, паспортов и мобильных телефонов, в июне 2008 года за раскольническую деятельность и неподчинение священноначалию был отстранен Священным Синодом от управления епархией.
После этого Димомид заявил, что "предал анафеме" патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В октябре того же года Диомид был извергнут из сана.
Архиерейский собор Русской православной церкви также запретил служение представителям духовенства Чукотской епархии, подписывавшим письма с резкой критикой священноначалия и призывами к расколу. Три священнослужителя были запрещены в служении до покаяния и один лишен сана.
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