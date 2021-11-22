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В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВС Украины в Донбассе
В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВС Украины в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2021
В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВС Украины в Донбассе
Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:36
2021-11-22T17:36
2021-11-22T17:36
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, продолжив нарушать минские договоренности", - сказал Филипоненко журналистам.Он уточнил, что 21 ноября в районе Народная милиция зафиксировала у линии соприкосновения полет беспилотника-разведчика ВС Украины. "Наши подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью станции "Тритон" подавили сигнал управления беспилотного летательного аппарата типа "Фантом" и не позволили ему пересечь линию боевого соприкосновения", - дополнил Филипоненко.
https://ria.ru/20211122/soglasheniya-1760171941.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВС Украины в Донбассе
Народная милиция ЛНР заявила об активизации беспилотников украинских силовиков в Донбассе