https://ria.ru/20211122/bespilotnik-1760215768.html

В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВС Украины в Донбассе

В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВС Украины в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2021

В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВС Украины в Донбассе

Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:36

2021-11-22T17:36

2021-11-22T17:36

в мире

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152710/81/1527108115_0:142:3200:1941_1920x0_80_0_0_8e785c4d297afb31a712619c3b652492.jpg

ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, продолжив нарушать минские договоренности", - сказал Филипоненко журналистам.Он уточнил, что 21 ноября в районе Народная милиция зафиксировала у линии соприкосновения полет беспилотника-разведчика ВС Украины. "Наши подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью станции "Тритон" подавили сигнал управления беспилотного летательного аппарата типа "Фантом" и не позволили ему пересечь линию боевого соприкосновения", - дополнил Филипоненко.

https://ria.ru/20211122/soglasheniya-1760171941.html

украина

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр