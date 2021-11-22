https://ria.ru/20211122/arest-1760258187.html

В Ленинградской области арестовали мужчин, перевозивших труп в багажнике

В Ленинградской области арестовали мужчин, перевозивших труп в багажнике - РИА Новости, 22.11.2021

В Ленинградской области арестовали мужчин, перевозивших труп в багажнике

В Ленинградской области суд арестовал двоих мужчин, у которых при ДТП из багажника выпал труп, сообщила пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T22:32

2021-11-22T22:32

2021-11-22T23:51

происшествия

калининский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области суд арестовал двоих мужчин, у которых при ДТП из багажника выпал труп, сообщила пресс-служба областного управления СК.Ранее их задержали под Петербургом, мужчинам предъявили обвинение в убийстве. Их подозревают в нанесении смертельных ножевых ранений."По ходатайству следственного органа судом двоим мужчинам, обвиняемым в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении.По данным пресс-службы, один из них сознался, что в 2020 году в Петербурге совершил еще одно убийство.Также представитель регионального СК сообщил РИА Новости, что "Всеволожский районный суд Ленинградской области на два месяца арестовал подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений мужчине".По данным полиции, 19 ноября нетрезвого 26-летнего уроженца Луганской области избили в Калининском районе. После этого он позвал товарища, чтобы вместе найти обидчиков. В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемые ранили его ножом.Нетрезвые злоумышленники попытались вывезти тело на автомобиле, позвав на помощь приятеля. Будучи за рулем, он врезался в ограждение. Тело выпало из багажника на проезжую часть, а трое мужчин попытались скрыться. Всех предполагаемых участников инцидента задержали сотрудники уголовного розыска.

https://ria.ru/20211122/kannibal-1760097952.html

https://ria.ru/20211121/dtp-1760044151.html

калининский район

ленинградская область

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происшествия, калининский район, ленинградская область