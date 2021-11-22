https://ria.ru/20211122/arest-1760231974.html

В Марий Эл арестовали обвиняемого в убийстве младенца мужчину

В Марий Эл арестовали обвиняемого в убийстве младенца мужчину - РИА Новости, 22.11.2021

В Марий Эл арестовали обвиняемого в убийстве младенца мужчину

Мужчину, обвиняемого в убийстве 10-месячного младенца в Марий Эл, заключили под стражу, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:02

2021-11-22T19:02

2021-11-22T19:02

происшествия

медведевский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика марий эл

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в убийстве 10-месячного младенца в Марий Эл, заключили под стражу, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, родители 10-месячного ребенка 21 ноября оставили его с бабушкой и ее сожителем в квартире последних в Медведевском районе Марий Эл. Ночью мужчина, будучи пьяным, нанес мальчику удары кулаками в область головы, шеи и туловища. От полученных повреждений младенец скончался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)."По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл судом 49-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211112/prigovor-1758755445.html

медведевский район

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, медведевский район, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, россия