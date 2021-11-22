https://ria.ru/20211122/antisemitizm-1760137029.html

В РЕК рассказали об уровне антисемитизма в России

В РЕК рассказали об уровне антисемитизма в России - РИА Новости, 22.11.2021

В РЕК рассказали об уровне антисемитизма в России

Уровень антисемитизма в России один из самых низких на постсоветском пространстве, ниже, чем в Грузии, но выше, чем в Эстонии, заявил президент Российского... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:51

2021-11-22T11:51

2021-11-22T11:51

религия

грузия

эстония

российский еврейский конгресс

юрий каннер

россия

йоэль развозов (министр туризма израиля)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уровень антисемитизма в России один из самых низких на постсоветском пространстве, ниже, чем в Грузии, но выше, чем в Эстонии, заявил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер."У нас один из самых низких уровней антисемитизма на постсоветском пространстве. Ниже нас уровень только в Эстонии. Все остальные страны на постсоветском пространстве имеют уровень антисемитизма выше. Есть распространенная легенда <...> о том, что в Грузии нет антисемитизма и никогда не было. Так вот, уровень антисемитизма в Грузии выше, чем в России", - сказал Каннер журналистам в кулуарах третьей международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".По его словам, 10 лет назад появились противоречивые информационные вбросы о том, что, с одной стороны, в России антисемитизма уже совсем нет и, с другой стороны, "совершенно алармические вскрики" о том, что в стране резкий подъем антисемитизма."И мы начали замеры... И мы увидели, что нет подъема – был, наоборот, некий спад, который к концу 2020-х годов выровнялся... С точки зрения антисемитизма Россия находится внизу средины. Если взять страны с совершенно низким уровнем антисемитизма, мы туда не попадаем, но если взять следующий блок - страны со средним уровнем антисемитизма, мы в нем занимаем лучшие позиции", - добавил Каннер.Ранее министр туризма Израиля Йоэль Развозов в интервью РИА Новости заявил, что в России очень высокий уровень толерантности и что в Израиле проживает более миллиона русскоговорящих граждан.

https://ria.ru/20211016/antisemitizm-1754734847.html

грузия

эстония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, эстония, российский еврейский конгресс, юрий каннер, россия, йоэль развозов (министр туризма израиля)