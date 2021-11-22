Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211122/antisemitizm-1760137029.html
В РЕК рассказали об уровне антисемитизма в России
В РЕК рассказали об уровне антисемитизма в России - РИА Новости, 22.11.2021
В РЕК рассказали об уровне антисемитизма в России
Уровень антисемитизма в России один из самых низких на постсоветском пространстве, ниже, чем в Грузии, но выше, чем в Эстонии, заявил президент Российского... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:51
2021-11-22T11:51
религия
грузия
эстония
российский еврейский конгресс
юрий каннер
россия
йоэль развозов (министр туризма израиля)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/40/1548244013_0:57:2829:1648_1920x0_80_0_0_5fb47e5b50717b0800ac2dd722639a11.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уровень антисемитизма в России один из самых низких на постсоветском пространстве, ниже, чем в Грузии, но выше, чем в Эстонии, заявил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер."У нас один из самых низких уровней антисемитизма на постсоветском пространстве. Ниже нас уровень только в Эстонии. Все остальные страны на постсоветском пространстве имеют уровень антисемитизма выше. Есть распространенная легенда &lt;...&gt; о том, что в Грузии нет антисемитизма и никогда не было. Так вот, уровень антисемитизма в Грузии выше, чем в России", - сказал Каннер журналистам в кулуарах третьей международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".По его словам, 10 лет назад появились противоречивые информационные вбросы о том, что, с одной стороны, в России антисемитизма уже совсем нет и, с другой стороны, "совершенно алармические вскрики" о том, что в стране резкий подъем антисемитизма."И мы начали замеры... И мы увидели, что нет подъема – был, наоборот, некий спад, который к концу 2020-х годов выровнялся... С точки зрения антисемитизма Россия находится внизу средины. Если взять страны с совершенно низким уровнем антисемитизма, мы туда не попадаем, но если взять следующий блок - страны со средним уровнем антисемитизма, мы в нем занимаем лучшие позиции", - добавил Каннер.Ранее министр туризма Израиля Йоэль Развозов в интервью РИА Новости заявил, что в России очень высокий уровень толерантности и что в Израиле проживает более миллиона русскоговорящих граждан.
https://ria.ru/20211016/antisemitizm-1754734847.html
грузия
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/40/1548244013_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_90dda046612e2b24ec5dabc183f20f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грузия, эстония, российский еврейский конгресс, юрий каннер, россия, йоэль развозов (министр туризма израиля)
11:51 22.11.2021
 

В РЕК рассказали об уровне антисемитизма в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Благотворительного фонда "Российский еврейский конгресс" Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уровень антисемитизма в России один из самых низких на постсоветском пространстве, ниже, чем в Грузии, но выше, чем в Эстонии, заявил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.
"У нас один из самых низких уровней антисемитизма на постсоветском пространстве. Ниже нас уровень только в Эстонии. Все остальные страны на постсоветском пространстве имеют уровень антисемитизма выше. Есть распространенная легенда <...> о том, что в Грузии нет антисемитизма и никогда не было. Так вот, уровень антисемитизма в Грузии выше, чем в России", - сказал Каннер журналистам в кулуарах третьей международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".
По его словам, 10 лет назад появились противоречивые информационные вбросы о том, что, с одной стороны, в России антисемитизма уже совсем нет и, с другой стороны, "совершенно алармические вскрики" о том, что в стране резкий подъем антисемитизма.
"И мы начали замеры... И мы увидели, что нет подъема – был, наоборот, некий спад, который к концу 2020-х годов выровнялся... С точки зрения антисемитизма Россия находится внизу средины. Если взять страны с совершенно низким уровнем антисемитизма, мы туда не попадаем, но если взять следующий блок - страны со средним уровнем антисемитизма, мы в нем занимаем лучшие позиции", - добавил Каннер.
Ранее министр туризма Израиля Йоэль Развозов в интервью РИА Новости заявил, что в России очень высокий уровень толерантности и что в Израиле проживает более миллиона русскоговорящих граждан.
Несогласованная первомайская демонстрация в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 08:00Религия
Европа столкнулась с новым, более страшным вирусом
 
РелигияГрузияЭстонияРоссийский еврейский конгрессЮрий КаннерРоссияЙоэль Развозов (министр туризма Израиля)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus
03:20Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
03:18Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном AurusГинцбург оценил исследование коронавируса в миреФинансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервыВ России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"