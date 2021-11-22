https://ria.ru/20211122/antisemitizm-1760137029.html
В РЕК рассказали об уровне антисемитизма в России
В РЕК рассказали об уровне антисемитизма в России - РИА Новости, 22.11.2021
В РЕК рассказали об уровне антисемитизма в России
Уровень антисемитизма в России один из самых низких на постсоветском пространстве, ниже, чем в Грузии, но выше, чем в Эстонии, заявил президент Российского... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:51
2021-11-22T11:51
2021-11-22T11:51
религия
грузия
эстония
российский еврейский конгресс
юрий каннер
россия
йоэль развозов (министр туризма израиля)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уровень антисемитизма в России один из самых низких на постсоветском пространстве, ниже, чем в Грузии, но выше, чем в Эстонии, заявил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер."У нас один из самых низких уровней антисемитизма на постсоветском пространстве. Ниже нас уровень только в Эстонии. Все остальные страны на постсоветском пространстве имеют уровень антисемитизма выше. Есть распространенная легенда <...> о том, что в Грузии нет антисемитизма и никогда не было. Так вот, уровень антисемитизма в Грузии выше, чем в России", - сказал Каннер журналистам в кулуарах третьей международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".По его словам, 10 лет назад появились противоречивые информационные вбросы о том, что, с одной стороны, в России антисемитизма уже совсем нет и, с другой стороны, "совершенно алармические вскрики" о том, что в стране резкий подъем антисемитизма."И мы начали замеры... И мы увидели, что нет подъема – был, наоборот, некий спад, который к концу 2020-х годов выровнялся... С точки зрения антисемитизма Россия находится внизу средины. Если взять страны с совершенно низким уровнем антисемитизма, мы туда не попадаем, но если взять следующий блок - страны со средним уровнем антисемитизма, мы в нем занимаем лучшие позиции", - добавил Каннер.Ранее министр туризма Израиля Йоэль Развозов в интервью РИА Новости заявил, что в России очень высокий уровень толерантности и что в Израиле проживает более миллиона русскоговорящих граждан.
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грузия, эстония, российский еврейский конгресс, юрий каннер, россия, йоэль развозов (министр туризма израиля)
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Уровень антисемитизма в России
один из самых низких на постсоветском пространстве, ниже, чем в Грузии
, но выше, чем в Эстонии
, заявил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
.
"У нас один из самых низких уровней антисемитизма на постсоветском пространстве. Ниже нас уровень только в Эстонии. Все остальные страны на постсоветском пространстве имеют уровень антисемитизма выше. Есть распространенная легенда <...> о том, что в Грузии нет антисемитизма и никогда не было. Так вот, уровень антисемитизма в Грузии выше, чем в России", - сказал Каннер журналистам в кулуарах третьей международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".
По его словам, 10 лет назад появились противоречивые информационные вбросы о том, что, с одной стороны, в России антисемитизма уже совсем нет и, с другой стороны, "совершенно алармические вскрики" о том, что в стране резкий подъем антисемитизма.
"И мы начали замеры... И мы увидели, что нет подъема – был, наоборот, некий спад, который к концу 2020-х годов выровнялся... С точки зрения антисемитизма Россия находится внизу средины. Если взять страны с совершенно низким уровнем антисемитизма, мы туда не попадаем, но если взять следующий блок - страны со средним уровнем антисемитизма, мы в нем занимаем лучшие позиции", - добавил Каннер.
Ранее министр туризма Израиля Йоэль Развозов
в интервью РИА Новости заявил, что в России очень высокий уровень толерантности и что в Израиле проживает более миллиона русскоговорящих граждан.