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Под Ростовом погибли два ребенка из-за отравления неизвестным веществом
Под Ростовом погибли два ребенка из-за отравления неизвестным веществом - РИА Новости, 21.11.2021
Под Ростовом погибли два ребенка из-за отравления неизвестным веществом
Два ребенка погибли, еще двое детей и двое взрослых попали в реанимацию, отравившись неизвестным веществом в Октябрьском районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:26
2021-11-21T19:26
2021-11-21T19:36
происшествия
дети
ростов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Два ребенка погибли, еще двое детей и двое взрослых попали в реанимацию, отравившись неизвестным веществом в Октябрьском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК по региону."В воскресенье в правоохранительные органы от фельдшера... поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в станице Бессергеневской тела семилетней девочки. Ее восьмилетняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась", - сказал он.Погибшие дети воспитывались в приемной семье. "В настоящее время остальные члены семьи - двое взрослых и двое несовершеннолетних детей - находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом", - отметил представитель ведомства.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ."Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Будет дана оценка действиям родителей (законных представителей) несовершеннолетних и органов системы профилактики", - добавил представитель областной прокуратуры.
https://ria.ru/20211120/peterburg-1759950738.html
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происшествия, дети, ростов, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, октябрьский район, здоровье - общество, россия
19:26 21.11.2021 (обновлено: 19:36 21.11.2021)
Под Ростовом погибли два ребенка из-за отравления неизвестным веществом
В Ростовской области погибли два ребенка из-за отравления неизвестным веществом