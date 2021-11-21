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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760031354.html
Гинцбург призвал не ждать, пока другие прививаются от COVID-19
Гинцбург призвал не ждать, пока другие прививаются от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
Гинцбург призвал не ждать, пока другие прививаются от COVID-19
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал глупым подходом попытки некоторых граждан... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:18
2021-11-21T11:18
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
российская академия наук
здоровье - общество
александр гинцбург
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал глупым подходом попытки некоторых граждан переждать и не прививаться от коронавируса, так как любой контакт с внешним миром для людей без иммунитета грозит заражением."Совершенно глупый подход, о чем я неоднократно говорил. Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придется общаться с внешним миром. Ну и любой контакт – это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания", - пояснил он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, насколько оправданны надежды переждать и не прививаться, пока Россия достигнет коллективного иммунитета за счет других.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в 80% в России удастся к лету, однако она отметила, что страны, которые занимаются масштабной вакцинацией населения, поднимают эту планку до 90-95%, чтобы победить распространение пандемии.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, российская академия наук, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
11:18 21.11.2021
 
Гинцбург призвал не ждать, пока другие прививаются от COVID-19

Гинцбург назвал попытки переждать, пока другие прививаются от COVID-19, глупым подходом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал глупым подходом попытки некоторых граждан переждать и не прививаться от коронавируса, так как любой контакт с внешним миром для людей без иммунитета грозит заражением.
"Совершенно глупый подход, о чем я неоднократно говорил. Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придется общаться с внешним миром. Ну и любой контакт – это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания", - пояснил он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, насколько оправданны надежды переждать и не прививаться, пока Россия достигнет коллективного иммунитета за счет других.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в 80% в России удастся к лету, однако она отметила, что страны, которые занимаются масштабной вакцинацией населения, поднимают эту планку до 90-95%, чтобы победить распространение пандемии.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Татьяна ГоликоваРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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