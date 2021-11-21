https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760031354.html

Гинцбург призвал не ждать, пока другие прививаются от COVID-19

Гинцбург призвал не ждать, пока другие прививаются от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021

Гинцбург призвал не ждать, пока другие прививаются от COVID-19

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал глупым подходом попытки некоторых граждан... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T11:18

2021-11-21T11:18

2021-11-21T11:18

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

российская академия наук

здоровье - общество

александр гинцбург

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал глупым подходом попытки некоторых граждан переждать и не прививаться от коронавируса, так как любой контакт с внешним миром для людей без иммунитета грозит заражением."Совершенно глупый подход, о чем я неоднократно говорил. Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придется общаться с внешним миром. Ну и любой контакт – это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания", - пояснил он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, насколько оправданны надежды переждать и не прививаться, пока Россия достигнет коллективного иммунитета за счет других.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в 80% в России удастся к лету, однако она отметила, что страны, которые занимаются масштабной вакцинацией населения, поднимают эту планку до 90-95%, чтобы победить распространение пандемии.

https://ria.ru/20211120/diplomy-1759924090.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, российская академия наук, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19