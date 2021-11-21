Гинцбург призвал не ждать, пока другие прививаются от COVID-19
Гинцбург назвал попытки переждать, пока другие прививаются от COVID-19, глупым подходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал глупым подходом попытки некоторых граждан переждать и не прививаться от коронавируса, так как любой контакт с внешним миром для людей без иммунитета грозит заражением.
"Совершенно глупый подход, о чем я неоднократно говорил. Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придется общаться с внешним миром. Ну и любой контакт – это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания", - пояснил он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, насколько оправданны надежды переждать и не прививаться, пока Россия достигнет коллективного иммунитета за счет других.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в 80% в России удастся к лету, однако она отметила, что страны, которые занимаются масштабной вакцинацией населения, поднимают эту планку до 90-95%, чтобы победить распространение пандемии.