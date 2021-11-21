https://ria.ru/20211121/ubiystvo-1760034684.html

На трассе под Петербургом из машины выпал труп. Видео

Из багажника машины, попавшей в ДТП под Петербургом, выпало тело мужчины - РИА Новости, 21.11.2021

На трассе под Петербургом из машины выпал труп. Видео

В Ленинградской области из багажника автомобиля после аварии выпало тело убитого мужчины, сообщил 47news. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T11:59

2021-11-21T11:59

2021-11-21T13:28

происшествия

калининский район

ереван

ленинградская область

авто

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области из багажника автомобиля после аварии выпало тело убитого мужчины, сообщил 47news.По информации портала, машина Mitsubishi Galant, в которой перевозили труп, врезалась в отбойник на трассе А-121 "Сортавала", в итоге он оказался на дороге. Водитель и двое пассажиров попытались скрыться, но полиция их задержала. Убитым оказался 50-летний уроженец Еревана Аркади Казинян.Как отмечает СМИ, с ним расправились в гаражном кооперативе "Лагуна" в Санкт-Петербурге. Подозреваемые хотели отвезти тело жертвы в лес и закопать: в автомобиле нашли лопату и мешки.Задержанных допросят следователи.

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/peterburg-1759890813.html

калининский район

ереван

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининский район, ереван, ленинградская область, авто