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На трассе под Петербургом из машины выпал труп. Видео
Из багажника машины, попавшей в ДТП под Петербургом, выпало тело мужчины - РИА Новости, 21.11.2021
На трассе под Петербургом из машины выпал труп. Видео
В Ленинградской области из багажника автомобиля после аварии выпало тело убитого мужчины, сообщил 47news. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:59
2021-11-21T11:59
2021-11-21T13:28
происшествия
калининский район
ереван
ленинградская область
авто
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области из багажника автомобиля после аварии выпало тело убитого мужчины, сообщил 47news.По информации портала, машина Mitsubishi Galant, в которой перевозили труп, врезалась в отбойник на трассе А-121 "Сортавала", в итоге он оказался на дороге. Водитель и двое пассажиров попытались скрыться, но полиция их задержала. Убитым оказался 50-летний уроженец Еревана Аркади Казинян.Как отмечает СМИ, с ним расправились в гаражном кооперативе "Лагуна" в Санкт-Петербурге. Подозреваемые хотели отвезти тело жертвы в лес и закопать: в автомобиле нашли лопату и мешки.Задержанных допросят следователи.
https://radiosputnik.ria.ru/20211119/peterburg-1759890813.html
калининский район
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происшествия, калининский район, ереван, ленинградская область, авто
11:59 21.11.2021 (обновлено: 13:28 21.11.2021)
Из багажника машины, попавшей в ДТП под Петербургом, выпало тело мужчины
В Ленобласти задержали мужчин, оставивших тело, которое выпало из багажника во время ДТП