https://ria.ru/20211121/syr-1760010244.html
Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло - РИА Новости, 21.11.2021
Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
Определить наличие пальмового масла в сыре на вкус и ощупь непросто, потому что недобросовестные производители скрывают его вкусовыми добавками. Методы... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T01:16
2021-11-21T01:16
2021-11-21T01:16
общество
пальмовое масло
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154890/19/1548901951_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_1ea1ff3978a12d15ffa5887ea59830ca.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Определить наличие пальмового масла в сыре на вкус и ощупь непросто, потому что недобросовестные производители скрывают его вкусовыми добавками. Методы распознавания пальмового масла существуют, но лучше всего ориентироваться на цену продукта, рассказал агентству "Прайм" шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.Более того, все чаще в магазинах можно встретить маркировки СЗМЖ, что означает товар с заменителями молочных жиров, и БЗМЖ (товары без заменителей молочных жиров).К последним относится сыр. Дорогие сыры, сыры с плесенью, сыры типа камамбер или бри в абсолютном большинстве случаев произведены из молока и почти не подделываются, считает Матвеев.Есть ряд неоднозначных методов выявления “пальмы”. Полутвердый сыр при нарезании может крошиться и ломаться в случае содержания пальмового масла. Кроме того, можно на некоторое время оставить кусок сыра в комнатной температуре. Хороший сыр в таких условиях высохнет, в ином случае на нем выступят капли масла. Однако такая картина вероятна и в случае нарушения технологии производства.
https://rsport.ria.ru/20211104/syr-1757640973.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154890/19/1548901951_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_438339a1be66a1a7b9970dab56f585e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пальмовое масло, россия
Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
Шеф-повар Матвеев объяснил, что пальмовое масло в сыре позволит определить маркировка
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Определить наличие пальмового масла
в сыре на вкус и ощупь непросто, потому что недобросовестные производители скрывают его вкусовыми добавками. Методы распознавания пальмового масла существуют, но лучше всего ориентироваться на цену продукта, рассказал агентству "Прайм"
шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.
"Существует маркировка "сырный продукт" — это продукты, содержащие растительные жиры. Сыром же можно называть только продукт из молока", — обращает внимание эксперт.
Более того, все чаще в магазинах можно встретить маркировки СЗМЖ, что означает товар с заменителями молочных жиров, и БЗМЖ (товары без заменителей молочных жиров).
К последним относится сыр. Дорогие сыры, сыры с плесенью, сыры типа камамбер или бри в абсолютном большинстве случаев произведены из молока и почти не подделываются, считает Матвеев.
Есть ряд неоднозначных методов выявления “пальмы”. Полутвердый сыр при нарезании может крошиться и ломаться в случае содержания пальмового масла. Кроме того, можно на некоторое время оставить кусок сыра в комнатной температуре. Хороший сыр в таких условиях высохнет, в ином случае на нем выступят капли масла. Однако такая картина вероятна и в случае нарушения технологии производства.