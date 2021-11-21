https://ria.ru/20211121/syr-1760010244.html

Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло

Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло - РИА Новости, 21.11.2021

Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло

Определить наличие пальмового масла в сыре на вкус и ощупь непросто, потому что недобросовестные производители скрывают его вкусовыми добавками. Методы... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T01:16

2021-11-21T01:16

2021-11-21T01:16

общество

пальмовое масло

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Определить наличие пальмового масла в сыре на вкус и ощупь непросто, потому что недобросовестные производители скрывают его вкусовыми добавками. Методы распознавания пальмового масла существуют, но лучше всего ориентироваться на цену продукта, рассказал агентству "Прайм" шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.Более того, все чаще в магазинах можно встретить маркировки СЗМЖ, что означает товар с заменителями молочных жиров, и БЗМЖ (товары без заменителей молочных жиров).К последним относится сыр. Дорогие сыры, сыры с плесенью, сыры типа камамбер или бри в абсолютном большинстве случаев произведены из молока и почти не подделываются, считает Матвеев.Есть ряд неоднозначных методов выявления “пальмы”. Полутвердый сыр при нарезании может крошиться и ломаться в случае содержания пальмового масла. Кроме того, можно на некоторое время оставить кусок сыра в комнатной температуре. Хороший сыр в таких условиях высохнет, в ином случае на нем выступят капли масла. Однако такая картина вероятна и в случае нарушения технологии производства.

https://rsport.ria.ru/20211104/syr-1757640973.html

россия

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2021

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общество, пальмовое масло, россия