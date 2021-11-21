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Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло - РИА Новости, 21.11.2021
Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
Определить наличие пальмового масла в сыре на вкус и ощупь непросто, потому что недобросовестные производители скрывают его вкусовыми добавками. Методы... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T01:16
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общество
пальмовое масло
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Определить наличие пальмового масла в сыре на вкус и ощупь непросто, потому что недобросовестные производители скрывают его вкусовыми добавками. Методы распознавания пальмового масла существуют, но лучше всего ориентироваться на цену продукта, рассказал агентству "Прайм" шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.Более того, все чаще в магазинах можно встретить маркировки СЗМЖ, что означает товар с заменителями молочных жиров, и БЗМЖ (товары без заменителей молочных жиров).К последним относится сыр. Дорогие сыры, сыры с плесенью, сыры типа камамбер или бри в абсолютном большинстве случаев произведены из молока и почти не подделываются, считает Матвеев.Есть ряд неоднозначных методов выявления “пальмы”. Полутвердый сыр при нарезании может крошиться и ломаться в случае содержания пальмового масла. Кроме того, можно на некоторое время оставить кусок сыра в комнатной температуре. Хороший сыр в таких условиях высохнет, в ином случае на нем выступят капли масла. Однако такая картина вероятна и в случае нарушения технологии производства.
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общество, пальмовое масло, россия
01:16 21.11.2021
 
Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло

Шеф-повар Матвеев объяснил, что пальмовое масло в сыре позволит определить маркировка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСыр на прилавке магазина
Сыр на прилавке магазина - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Определить наличие пальмового масла в сыре на вкус и ощупь непросто, потому что недобросовестные производители скрывают его вкусовыми добавками. Методы распознавания пальмового масла существуют, но лучше всего ориентироваться на цену продукта, рассказал агентству "Прайм" шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.
"Существует маркировка "сырный продукт" — это продукты, содержащие растительные жиры. Сыром же можно называть только продукт из молока", — обращает внимание эксперт.
Более того, все чаще в магазинах можно встретить маркировки СЗМЖ, что означает товар с заменителями молочных жиров, и БЗМЖ (товары без заменителей молочных жиров).
К последним относится сыр. Дорогие сыры, сыры с плесенью, сыры типа камамбер или бри в абсолютном большинстве случаев произведены из молока и почти не подделываются, считает Матвеев.
Есть ряд неоднозначных методов выявления “пальмы”. Полутвердый сыр при нарезании может крошиться и ломаться в случае содержания пальмового масла. Кроме того, можно на некоторое время оставить кусок сыра в комнатной температуре. Хороший сыр в таких условиях высохнет, в ином случае на нем выступят капли масла. Однако такая картина вероятна и в случае нарушения технологии производства.
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Обществопальмовое маслоРоссия
 
 
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