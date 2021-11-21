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Глава МИД Франции заявил, что Россия бывает "невыносимым соседом"

Глава МИД Франции заявил, что Россия бывает "невыносимым соседом" - РИА Новости, 21.11.2021

Глава МИД Франции заявил, что Россия бывает "невыносимым соседом"

Россия порой бывает "невыносимым соседом", но, несмотря на это, с ней важно поддерживать диалог, считает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T15:35

2021-11-21T15:35

2021-11-21T18:30

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ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости. Россия порой бывает "невыносимым соседом", но, несмотря на это, с ней важно поддерживать диалог, считает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.По словам министра, именно по этой причине на прошлой неделе главы МИД и Минобороны России и Франции встретились в формате "2+2" — чтобы "продолжать разговаривать"."Не могу сказать, что встреча прошла очень хорошо, но главное — она состоялась", — уверен он.Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, а также руководители оборонных ведомств стран Сергей Шойгу и Флоранс Парли 12 ноября провели переговоры в Париже. Стороны обсудили ситуацию на польско-белорусской границе, Украину, Ливию, Афганистан, отношения России с ЕС и НАТО.Отношения России и Запада резко ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, последовал зеркальный ответ. При этом российские власти неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными.Другими предлогами для продолжения этой линии стали обвинения в попытках повлиять на американские выборы и причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое.

https://ria.ru/20211121/lavrov-1760043259.html

https://ria.ru/20211121/situatsiya-1760048644.html

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