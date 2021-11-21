https://ria.ru/20211121/pasport-1760091879.html

В Госдуме предложили, чтобы только суд мог изымать загранпаспорт

В Госдуме предложили, чтобы только суд мог изымать загранпаспорт - РИА Новости, 21.11.2021

В Госдуме предложили, чтобы только суд мог изымать загранпаспорт

В законопроекте, подготовленном правительством РФ и закрепляющим основания для признания российских паспортов недействительными, можно проработать вопрос... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T23:10

2021-11-21T23:10

2021-11-21T23:10

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В законопроекте, подготовленном правительством РФ и закрепляющим основания для признания российских паспортов недействительными, можно проработать вопрос судебного порядка изъятия документа, поскольку в иных случаях виноватым может оставаться владелец, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными.Законопроектом расширяются основания для признания загранпаспорта недействительным: его утрата, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и так далее. Предполагается также уточнить срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства.Если гражданин имеет доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, то при решении о временном ограничении его права на выезд из РФ его паспорт будет храниться у организации-работодателя, принявшей на себя решение о временном ограничении."Авторы законопроекта делают вид, что не существует судебной власти. Понятно, что даже если в этом законопроекте это не прописано, это может быть предметом рассмотрения. Я за то, чтобы это чётче выразить", - подчеркнул Затулин.Политик отметил, что в комитете сейчас прорабатывается вопрос о том, нужно ли что-то менять в законопроекте или дополнять. Также он отмечает, что если изъятие паспортов будет происходить без судебного решения, то виноватыми в отдельных случаях могут оставаться владельцы документов."Я поэтому настаиваю на том, что это не может быть без решения суда. Тем более, что когда паспорт изымают без решения суда, виноватым остаётся его владелец. А если паспорт действительно выдан незаконно, а кто его выдавал, почему это не расследуется?", - заключил он.

https://ria.ru/20211111/pasport-1758485598.html

https://ria.ru/20211117/kompensatsiya-1759445679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, паспорт, константин затулин, снг, госдума рф, россия