https://ria.ru/20211121/kredit-1760021920.html

Эксперты рассказали, кто рискует просрочить платежи по кредиткам

Эксперты рассказали, кто рискует просрочить платежи по кредиткам - РИА Новости, 21.11.2021

Эксперты рассказали, кто рискует просрочить платежи по кредиткам

Около 40% держателей кредиток в России имеют две и более карт, поэтому имеют повышенный риск просрочить платежи, говорится в исследовании финансового... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T09:16

2021-11-21T09:16

2021-11-21T09:16

экономика

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)

эльман мехтиев

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Около 40% держателей кредиток в России имеют две и более карт, поэтому имеют повышенный риск просрочить платежи, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось в ноябре по репрезентативной выборке среди 1,2 тысячи россиян, имеющих кредитные карты, во всех регионах страны."На сегодня у порядка 60% держателей карт на руках есть одна действующая кредитка, еще у 32% - две, у 8% - три и более. Таким образом, в зоне повышенного риска находится 40% пользователей карт", - пишут аналитики.Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев пояснил, что между количеством действующих кредитов и риском дефолта есть прямая взаимосвязь: на практике с оформлением второго и последующих кредитов вероятность выхода на просрочку увеличивается прямо пропорционально.Россияне, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, в первую очередь пропускают платежи по кредитной карте, поскольку считают, что пропуск платежа именно по этому виду кредита не несет существенных рисков, говорит управляющий директор "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель. Однако банки очень внимательно отслеживают кредитные лимиты по "пластику" и не допускают долевого роста просрочки в объеме выдач.Как показали результаты опроса, половина россиян оформляют кредитную карту как подстраховку на случай, когда не хватает денег до зарплаты. При этом год назад этот показатель не превышал 45%. Каждый третий держатель кредитки использует "пластик" для ежедневных трат ввиду удобства и повышенного кэшбека. Еще 15% рассматривают лимит кредитной карты как способ совершить крупную покупку. Около 2% граждан используют кредитную карту за рубежом, оставшиеся 3% назвали другие траты.

https://ria.ru/20211109/kredit-1758145751.html

https://ria.ru/20211018/kredit-1754832780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), эльман мехтиев