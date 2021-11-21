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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211121/kontsert-1760015238.html
В Венесуэле дали рекордный концерт с участием более 12 тысяч музыкантов
В Венесуэле дали рекордный концерт с участием более 12 тысяч музыкантов - РИА Новости, 21.11.2021
В Венесуэле дали рекордный концерт с участием более 12 тысяч музыкантов
Венесуэла установила рекорд Гиннесса, дав концерт с участием более 12 тысяч исполнителей, но уже готова побить его, сообщил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T03:52
2021-11-21T12:08
в мире
венесуэла
николас мадуро
россия
культура
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноя – РИА Новости. Венесуэла установила рекорд Гиннесса, дав концерт с участием более 12 тысяч исполнителей, но уже готова побить его, сообщил президент страны Николас Мадуро.Неделю назад национальная система молодежных и детских оркестров и хоров Венесуэлы дала концерт с участием 12 098 музыкантов в попытке побить рекорд Гиннесса как самый большой оркестр в мире, исполнив "Славянский марш" Петра Чайковского. Согласно правилам, все участники оркестра должны были быть профессиональными музыкантами, играть на своем инструменте в течение всей попытки поставить рекорд, ее минимальная продолжительность составляла пять минут.До этого рекорд принадлежит музыкантам из России: в 2019 году 8097 музыкантов в Санкт-Петербурге исполнили гимн России.
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в мире, венесуэла, николас мадуро, россия
03:52 21.11.2021 (обновлено: 12:08 21.11.2021)
 
В Венесуэле дали рекордный концерт с участием более 12 тысяч музыкантов

Венесуэла установила рекорд Гиннесса, дав концерт с участием 12 098 музыкантов

© REUTERS / LEONARDO FERNANDEZ VILORIAНациональная система молодежных и детских оркестров и хоров Венесуэлы дала концерт с участием 12 098 музыкантов
Национальная система молодежных и детских оркестров и хоров Венесуэлы дала концерт с участием 12 098 музыкантов - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / LEONARDO FERNANDEZ VILORIA
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноя – РИА Новости. Венесуэла установила рекорд Гиннесса, дав концерт с участием более 12 тысяч исполнителей, но уже готова побить его, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Сегодня Венесуэла установила рекорд Гиннесса за (концерт, исполненный) самым большим симфоническим оркестром… Раньше рекорд Гиннесса принадлежал России… Если Россия увеличит вдвое оркестр, мы тоже удвоим", - сказал он с улыбкой.
Неделю назад национальная система молодежных и детских оркестров и хоров Венесуэлы дала концерт с участием 12 098 музыкантов в попытке побить рекорд Гиннесса как самый большой оркестр в мире, исполнив "Славянский марш" Петра Чайковского. Согласно правилам, все участники оркестра должны были быть профессиональными музыкантами, играть на своем инструменте в течение всей попытки поставить рекорд, ее минимальная продолжительность составляла пять минут.
До этого рекорд принадлежит музыкантам из России: в 2019 году 8097 музыкантов в Санкт-Петербурге исполнили гимн России.
 
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