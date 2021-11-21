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В Венесуэле дали рекордный концерт с участием более 12 тысяч музыкантов

В Венесуэле дали рекордный концерт с участием более 12 тысяч музыкантов - РИА Новости, 21.11.2021

В Венесуэле дали рекордный концерт с участием более 12 тысяч музыкантов

Венесуэла установила рекорд Гиннесса, дав концерт с участием более 12 тысяч исполнителей, но уже готова побить его, сообщил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T03:52

2021-11-21T03:52

2021-11-21T12:08

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николас мадуро

россия

культура

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноя – РИА Новости. Венесуэла установила рекорд Гиннесса, дав концерт с участием более 12 тысяч исполнителей, но уже готова побить его, сообщил президент страны Николас Мадуро.Неделю назад национальная система молодежных и детских оркестров и хоров Венесуэлы дала концерт с участием 12 098 музыкантов в попытке побить рекорд Гиннесса как самый большой оркестр в мире, исполнив "Славянский марш" Петра Чайковского. Согласно правилам, все участники оркестра должны были быть профессиональными музыкантами, играть на своем инструменте в течение всей попытки поставить рекорд, ее минимальная продолжительность составляла пять минут.До этого рекорд принадлежит музыкантам из России: в 2019 году 8097 музыкантов в Санкт-Петербурге исполнили гимн России.

венесуэла

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, венесуэла, николас мадуро, россия