https://ria.ru/20211121/knopka-1760058276.html
Журналисты показали секретную кнопку на столе Путина
Журналисты показали секретную кнопку на столе Путина - РИА Новости, 21.11.2021
Журналисты показали секретную кнопку на столе Путина
Телеканал "Россия 1" показал устройство, которым пользуется президент Владимир Путин на переговорах тет-а-тет. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:00
2021-11-21T17:00
2021-11-21T17:18
политика
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" показал устройство, которым пользуется президент Владимир Путин на переговорах тет-а-тет.Зрителям продемонстрировали сюжет о встрече российского лидера с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств общались один на один."Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. <…> На столе у президента специальная кнопка", — пояснил корреспондент.Он добавил, что Путин использует ее, чтобы позвать помощника или попросить чай.Ранее глава государства показал съемочной группе тайную комнату в своем кабинете.
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политика, владимир путин, шавкат мирзиеев
17:00 21.11.2021 (обновлено: 17:18 21.11.2021)
Журналисты показали секретную кнопку на столе Путина
"Россия 1" показала кнопку, с помощью которой Путин на переговорах вызывает помощника