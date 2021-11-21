https://ria.ru/20211121/knopka-1760058276.html

Журналисты показали секретную кнопку на столе Путина

Журналисты показали секретную кнопку на столе Путина - РИА Новости, 21.11.2021

Журналисты показали секретную кнопку на столе Путина

Телеканал "Россия 1" показал устройство, которым пользуется президент Владимир Путин на переговорах тет-а-тет. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:00

2021-11-21T17:00

2021-11-21T17:18

политика

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" показал устройство, которым пользуется президент Владимир Путин на переговорах тет-а-тет.Зрителям продемонстрировали сюжет о встрече российского лидера с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств общались один на один."Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. <…> На столе у президента специальная кнопка", — пояснил корреспондент.Он добавил, что Путин использует ее, чтобы позвать помощника или попросить чай.Ранее глава государства показал съемочной группе тайную комнату в своем кабинете.

https://ria.ru/20200618/1573123201.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, шавкат мирзиеев