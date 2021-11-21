https://ria.ru/20211121/goroskop-1759834688.html

Астролог рассказал, как лунное затмение повлияет на каждый знак зодиака

Астролог рассказал, как лунное затмение повлияет на каждый знак зодиака - РИА Новости, 21.11.2021

Астролог рассказал, как лунное затмение повлияет на каждый знак зодиака

В эту пятницу произошло частное лунное затмение — самое продолжительное за последние 500 лет. В астрологии с этого дня начался, так называемый, "коридор... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T06:46

2021-11-21T06:46

2021-11-21T06:46

культура

новости культуры

гороскоп

лунное затмение

астрология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759797676_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_f28a5558752290accc36606ff7d1b420.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В эту пятницу произошло частное лунное затмение — самое продолжительное за последние 500 лет. В астрологии с этого дня начался, так называемый, "коридор затмений", который продлится до 4 декабря, когда в тени уже скроется Солнце. В этот период все будет как-то шатко и нестабильно, поэтому правильнее отказаться от чрезмерных ожиданий и плыть по течению. А вот о том, что ждет каждый конкретный знак зодиака в ближайшие пару недель, рассказал астролог Самир Джайн.Овнам стоит быть осторожными в плане финансов, в том числе избегать любых новых инвестиций. В семье могут возникнуть разногласия. Самир Джайн советует Овнам поработать на манерой общения с другими и стать менее высокомерными. В противном случае в личной и профессиональной жизни будут проблемы. Тельцам, в чье созвездие сейчас попала Луна, на время стоит отложить новые проекты и другие начинания. Астролог рекомендует быть острожными при вождении. В отношениях не исключены ссоры и конфликты с партнером. Во время коридора затмений Тельцам следует набраться терпения и не торопиться с принятием важных решений. Близнецы в ближайшие пару недель не получат удовольствия от работы, да и дома хорошего настроения не прибавится. Вместо этого на представителей этого знака обрушатся дополнительные обязанности. Близнецам будет непросто. Они почувствуют, что оказались на перепутье. Астролог советует, прислушаться к интуиции, прежде чем действовать, а также контролировать расходы и не тратить деньги на бесполезные вещи. Финансовые проблемы ждут и Раков. Велика вероятность, что источники доходов будут медленнее приносить прибыль, из-за чего придется лезть в сбережения. В этот период представителям этого знака стоит проявить больше внимания и заботы к детям и близким. А вот Львы наоборот будут одухотворены и получат удовольствие от происходящего. Проблемы могут возникнуть на работе из-за разногласий с начальством. А еще в период коридора затмений Львам лучше отложить реализацию нового проекта и другие задумки. Девы, скорее всего, отправятся в путешествие, причем куда-то далеко. Представители этого знака также захотят посетить религиозное место и пожертвовать ему деньги или просто на благотворительность. Весы столкнутся с давлением на рабочем месте. Начальник, подчиненные и другие коллеги постоянно будут мешать. Представителей этого знака может потянуть к мистике, но лучше соблюдать осторожность во время вождения. Скорпионов ждут разногласия со второй половиной. У каждого будет свое мнение. Чтобы сохранить гармонию в отношениях, оптимально перестать обсуждать спорные темы. А еще так же, как и другим знакам зодиака, астролог советует Скорпионам отложить принятие решений о новых проектах и бизнес-партнерствах. Не все гладко на работе будет у Стрельцов. Начальник может вмешиваться в проект, что повлияет на их душевный мир. В этот период Самир Джайн советует ни с кем не спорить и не конфликтовать, а то можно дойти до суда. Стрельцам также стоит изменить пищевые привычки, чтобы избежать проблем, связанных с желудком. Для Козерогов благоприятное время, чтобы учиться и получать новую полезную информацию. Поэтому студентам пора побороть свою лень. Влюбленные пары могут смело планировать свадьбу или даже ребенка. Водолеи почувствуют себя несчастными. От чего-то им часто будет грустно, и даже время в веселой компании не принесет особой радости. Что с этим делать, Самир Джайн не говорит, но советует Водолеям на время отложить вложения в недвижимость и позаботиться о родителях. Рыбы могут запутаться в принятии правильного решения. Астролог считает, что им нужно набраться терпения и не торопиться, а еще избегать любых споров в братьями и сестрами. Из приятного — представителей этого знака ждут короткие путешествия.

https://ria.ru/20211107/horoscope-1757569552.html

https://ria.ru/20211010/goroskop-1753719907.html

https://ria.ru/20211114/goroskop-1758633397.html

https://ria.ru/20211031/goroskop-1756887660.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, гороскоп, лунное затмение, астрология