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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211121/goroskop-1759834688.html
Астролог рассказал, как лунное затмение повлияет на каждый знак зодиака
Астролог рассказал, как лунное затмение повлияет на каждый знак зодиака - РИА Новости, 21.11.2021
Астролог рассказал, как лунное затмение повлияет на каждый знак зодиака
В эту пятницу произошло частное лунное затмение — самое продолжительное за последние 500 лет. В астрологии с этого дня начался, так называемый, "коридор... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T06:46
2021-11-21T06:46
культура
новости культуры
гороскоп
лунное затмение
астрология
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В эту пятницу произошло частное лунное затмение — самое продолжительное за последние 500 лет. В астрологии с этого дня начался, так называемый, "коридор затмений", который продлится до 4 декабря, когда в тени уже скроется Солнце. В этот период все будет как-то шатко и нестабильно, поэтому правильнее отказаться от чрезмерных ожиданий и плыть по течению. А вот о том, что ждет каждый конкретный знак зодиака в ближайшие пару недель, рассказал астролог Самир Джайн.Овнам стоит быть осторожными в плане финансов, в том числе избегать любых новых инвестиций. В семье могут возникнуть разногласия. Самир Джайн советует Овнам поработать на манерой общения с другими и стать менее высокомерными. В противном случае в личной и профессиональной жизни будут проблемы. Тельцам, в чье созвездие сейчас попала Луна, на время стоит отложить новые проекты и другие начинания. Астролог рекомендует быть острожными при вождении. В отношениях не исключены ссоры и конфликты с партнером. Во время коридора затмений Тельцам следует набраться терпения и не торопиться с принятием важных решений. Близнецы в ближайшие пару недель не получат удовольствия от работы, да и дома хорошего настроения не прибавится. Вместо этого на представителей этого знака обрушатся дополнительные обязанности. Близнецам будет непросто. Они почувствуют, что оказались на перепутье. Астролог советует, прислушаться к интуиции, прежде чем действовать, а также контролировать расходы и не тратить деньги на бесполезные вещи. Финансовые проблемы ждут и Раков. Велика вероятность, что источники доходов будут медленнее приносить прибыль, из-за чего придется лезть в сбережения. В этот период представителям этого знака стоит проявить больше внимания и заботы к детям и близким. А вот Львы наоборот будут одухотворены и получат удовольствие от происходящего. Проблемы могут возникнуть на работе из-за разногласий с начальством. А еще в период коридора затмений Львам лучше отложить реализацию нового проекта и другие задумки. Девы, скорее всего, отправятся в путешествие, причем куда-то далеко. Представители этого знака также захотят посетить религиозное место и пожертвовать ему деньги или просто на благотворительность. Весы столкнутся с давлением на рабочем месте. Начальник, подчиненные и другие коллеги постоянно будут мешать. Представителей этого знака может потянуть к мистике, но лучше соблюдать осторожность во время вождения. Скорпионов ждут разногласия со второй половиной. У каждого будет свое мнение. Чтобы сохранить гармонию в отношениях, оптимально перестать обсуждать спорные темы. А еще так же, как и другим знакам зодиака, астролог советует Скорпионам отложить принятие решений о новых проектах и бизнес-партнерствах. Не все гладко на работе будет у Стрельцов. Начальник может вмешиваться в проект, что повлияет на их душевный мир. В этот период Самир Джайн советует ни с кем не спорить и не конфликтовать, а то можно дойти до суда. Стрельцам также стоит изменить пищевые привычки, чтобы избежать проблем, связанных с желудком. Для Козерогов благоприятное время, чтобы учиться и получать новую полезную информацию. Поэтому студентам пора побороть свою лень. Влюбленные пары могут смело планировать свадьбу или даже ребенка. Водолеи почувствуют себя несчастными. От чего-то им часто будет грустно, и даже время в веселой компании не принесет особой радости. Что с этим делать, Самир Джайн не говорит, но советует Водолеям на время отложить вложения в недвижимость и позаботиться о родителях. Рыбы могут запутаться в принятии правильного решения. Астролог считает, что им нужно набраться терпения и не торопиться, а еще избегать любых споров в братьями и сестрами. Из приятного — представителей этого знака ждут короткие путешествия.
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новости культуры, гороскоп, лунное затмение, астрология
06:46 21.11.2021
 
Астролог рассказал, как лунное затмение повлияет на каждый знак зодиака

Астролог рассказал, как лунное затмение повлияет на каждый знак зодиака

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛуна во время затмения
Луна во время затмения - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В эту пятницу произошло частное лунное затмение — самое продолжительное за последние 500 лет. В астрологии с этого дня начался, так называемый, "коридор затмений", который продлится до 4 декабря, когда в тени уже скроется Солнце. В этот период все будет как-то шатко и нестабильно, поэтому правильнее отказаться от чрезмерных ожиданий и плыть по течению. А вот о том, что ждет каждый конкретный знак зодиака в ближайшие пару недель, рассказал астролог Самир Джайн.
Овнам стоит быть осторожными в плане финансов, в том числе избегать любых новых инвестиций. В семье могут возникнуть разногласия. Самир Джайн советует Овнам поработать на манерой общения с другими и стать менее высокомерными. В противном случае в личной и профессиональной жизни будут проблемы.
Тельцам, в чье созвездие сейчас попала Луна, на время стоит отложить новые проекты и другие начинания. Астролог рекомендует быть острожными при вождении. В отношениях не исключены ссоры и конфликты с партнером. Во время коридора затмений Тельцам следует набраться терпения и не торопиться с принятием важных решений.
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Финансовые проблемы ждут и Раков. Велика вероятность, что источники доходов будут медленнее приносить прибыль, из-за чего придется лезть в сбережения. В этот период представителям этого знака стоит проявить больше внимания и заботы к детям и близким.
А вот Львы наоборот будут одухотворены и получат удовольствие от происходящего. Проблемы могут возникнуть на работе из-за разногласий с начальством. А еще в период коридора затмений Львам лучше отложить реализацию нового проекта и другие задумки.
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Скорпионов ждут разногласия со второй половиной. У каждого будет свое мнение. Чтобы сохранить гармонию в отношениях, оптимально перестать обсуждать спорные темы. А еще так же, как и другим знакам зодиака, астролог советует Скорпионам отложить принятие решений о новых проектах и бизнес-партнерствах.
Не все гладко на работе будет у Стрельцов. Начальник может вмешиваться в проект, что повлияет на их душевный мир. В этот период Самир Джайн советует ни с кем не спорить и не конфликтовать, а то можно дойти до суда. Стрельцам также стоит изменить пищевые привычки, чтобы избежать проблем, связанных с желудком.
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Рыбы могут запутаться в принятии правильного решения. Астролог считает, что им нужно набраться терпения и не торопиться, а еще избегать любых споров в братьями и сестрами. Из приятного — представителей этого знака ждут короткие путешествия.
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