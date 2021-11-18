https://ria.ru/20211118/zatmenie-1759692992.html

Россияне увидят самое продолжительное за 500 лет лунное затмение

Россияне увидят самое продолжительное за 500 лет лунное затмение - РИА Новости, 18.11.2021

Россияне увидят самое продолжительное за 500 лет лунное затмение

Россиян ожидает самое долгое за последние полтысячи лет частное лунное затмение, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:21

2021-11-18T18:21

2021-11-18T19:22

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россиян ожидает самое долгое за последние полтысячи лет частное лунное затмение, сообщает "Роскосмос".Там отметили, что затемнение можно назвать "почти полным", так как в тень Земли зайдет почти вся Луна (0,97), и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.Затмение продлится три часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 мск. Причем максимальная фаза наступит в 12:04. В это время естественный спутник планеты расположится в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды.В Москве увидеть это явление нельзя, так как небесное тело окажется под горизонтом. Наблюдать за ним смогут только жители Дальнего Востока. Им будут доступны максимальная и частные фазы. Наибольшая — практически полная (0,97) — может наблюдаться в забайкальских регионах, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.При этом посмотреть, как небесное светило попадает в тень другого, в большинстве регионов жители смогут ранним вечером, когда потускневшая Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.

https://ria.ru/20210610/zatmenie-1736512296.html

https://ria.ru/20211111/asteroid-1758612520.html

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москва, роскосмос, космос - риа наука, луна, земля