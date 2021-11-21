https://ria.ru/20211121/gololed-1760087942.html

Москвичей предупредили о сильном гололеде

Москвичей предупредили о сильном гололеде - РИА Новости, 21.11.2021

Москвичей предупредили о сильном гололеде

Сильный гололед прогнозируется в понедельник и вторник в столичном регионе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T22:06

2021-11-21T22:06

2021-11-21T22:06

общество

московская область (подмосковье)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сильный гололед прогнозируется в понедельник и вторник в столичном регионе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) Роман Вильфанд."Температура в ближайшие дни в Московской области будет выше нормы на пару градусов… Дневная температура от 0 до +3 градусов, ветер будет до 15 метров в секунду. Сильная гололедица прогнозируется с понедельника. В ночь на понедельник будет от 0 до -2 градусов, ветерок тоже будет. Сильная гололедица будет продолжаться в понедельник и вторник", - сказал Вильфанд.Он отметил, что гололед будет связан с тем, что накануне температура была выше нуля, и наблюдались осадки, при понижении температуры ниже нуля они замерзают и образуют ледяную корочку на дороге.

https://ria.ru/20211114/morozy-1758996978.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд