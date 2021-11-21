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Москвичей предупредили о сильном гололеде
Москвичей предупредили о сильном гололеде - РИА Новости, 21.11.2021
Москвичей предупредили о сильном гололеде
Сильный гололед прогнозируется в понедельник и вторник в столичном регионе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T22:06
2021-11-21T22:06
общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сильный гололед прогнозируется в понедельник и вторник в столичном регионе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) Роман Вильфанд."Температура в ближайшие дни в Московской области будет выше нормы на пару градусов… Дневная температура от 0 до +3 градусов, ветер будет до 15 метров в секунду. Сильная гололедица прогнозируется с понедельника. В ночь на понедельник будет от 0 до -2 градусов, ветерок тоже будет. Сильная гололедица будет продолжаться в понедельник и вторник", - сказал Вильфанд.Он отметил, что гололед будет связан с тем, что накануне температура была выше нуля, и наблюдались осадки, при понижении температуры ниже нуля они замерзают и образуют ледяную корочку на дороге.
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общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд
22:06 21.11.2021
 
Москвичей предупредили о сильном гололеде

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил москвичей о сильном гололеде в начале недели

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в Москве
Девушки гуляют в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сильный гололед прогнозируется в понедельник и вторник в столичном регионе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) Роман Вильфанд.
"Температура в ближайшие дни в Московской области будет выше нормы на пару градусов… Дневная температура от 0 до +3 градусов, ветер будет до 15 метров в секунду. Сильная гололедица прогнозируется с понедельника. В ночь на понедельник будет от 0 до -2 градусов, ветерок тоже будет. Сильная гололедица будет продолжаться в понедельник и вторник", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что гололед будет связан с тем, что накануне температура была выше нуля, и наблюдались осадки, при понижении температуры ниже нуля они замерзают и образуют ледяную корочку на дороге.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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