https://ria.ru/20211121/gololed-1760087942.html
Москвичей предупредили о сильном гололеде
Москвичей предупредили о сильном гололеде - РИА Новости, 21.11.2021
Москвичей предупредили о сильном гололеде
Сильный гололед прогнозируется в понедельник и вторник в столичном регионе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T22:06
2021-11-21T22:06
2021-11-21T22:06
общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сильный гололед прогнозируется в понедельник и вторник в столичном регионе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) Роман Вильфанд."Температура в ближайшие дни в Московской области будет выше нормы на пару градусов… Дневная температура от 0 до +3 градусов, ветер будет до 15 метров в секунду. Сильная гололедица прогнозируется с понедельника. В ночь на понедельник будет от 0 до -2 градусов, ветерок тоже будет. Сильная гололедица будет продолжаться в понедельник и вторник", - сказал Вильфанд.Он отметил, что гололед будет связан с тем, что накануне температура была выше нуля, и наблюдались осадки, при понижении температуры ниже нуля они замерзают и образуют ледяную корочку на дороге.
https://ria.ru/20211114/morozy-1758996978.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд
Москвичей предупредили о сильном гололеде
Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил москвичей о сильном гололеде в начале недели