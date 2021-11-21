https://ria.ru/20211121/dtp-1760044151.html

Автомобиль, из которого выпал труп, попал на видео

Появилось видео с места ДТП в Ленобласти, где из машины выпал труп мужчины - РИА Новости, 21.11.2021

Автомобиль, из которого выпал труп, попал на видео

ДТП с автомобилем, в котором перевозили труп убитого мужчины, попало на видео. На кадрах, опубликованных телеканалом 360, запечатлена машина, стоящая на... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T14:10

2021-11-21T14:10

2021-11-21T14:19

происшествия

санкт-петербург

авто

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ДТП с автомобилем, в котором перевозили труп убитого мужчины, попало на видео. На кадрах, опубликованных телеканалом 360, запечатлена машина, стоящая на проезжей части с открытым багажником.Место аварии оцепили службы ГИБДД.Ранее местные СМИ сообщили об инциденте на трассе А-121 "Сортавала" под Петербургом. Mitsubishi Galant врезалась в отбойник, после чего из нее на дорогу выпало тело. Водитель и двое пассажиров попытались скрыться, но их поймали полицейские.Убийство, по информации журналистов, произошло в гаражном кооперативе "Лагуна" в Калининском районе Северной столицы. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана.Подозреваемые хотели отвезти тело жертвы в лес и закопать: в автомобиле нашли лопату и мешки. Мотивы убийства пока не известны.

https://ria.ru/20211117/peterburg-1759517914.html

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2021

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происшествия, санкт-петербург, авто