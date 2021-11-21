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Автомобиль, из которого выпал труп, попал на видео
Появилось видео с места ДТП в Ленобласти, где из машины выпал труп мужчины - РИА Новости, 21.11.2021
Автомобиль, из которого выпал труп, попал на видео
ДТП с автомобилем, в котором перевозили труп убитого мужчины, попало на видео. На кадрах, опубликованных телеканалом 360, запечатлена машина, стоящая на... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T14:10
2021-11-21T14:10
2021-11-21T14:19
происшествия
санкт-петербург
авто
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ДТП с автомобилем, в котором перевозили труп убитого мужчины, попало на видео. На кадрах, опубликованных телеканалом 360, запечатлена машина, стоящая на проезжей части с открытым багажником.Место аварии оцепили службы ГИБДД.Ранее местные СМИ сообщили об инциденте на трассе А-121 "Сортавала" под Петербургом. Mitsubishi Galant врезалась в отбойник, после чего из нее на дорогу выпало тело. Водитель и двое пассажиров попытались скрыться, но их поймали полицейские.Убийство, по информации журналистов, произошло в гаражном кооперативе "Лагуна" в Калининском районе Северной столицы. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана.Подозреваемые хотели отвезти тело жертвы в лес и закопать: в автомобиле нашли лопату и мешки. Мотивы убийства пока не известны.
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происшествия, санкт-петербург, авто
14:10 21.11.2021 (обновлено: 14:19 21.11.2021)
Появилось видео с места ДТП в Ленобласти, где из машины выпал труп мужчины
Появилось видео с места ДТП в Ленобласти, где из машины выпал изуродованный труп мужчины