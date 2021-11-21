https://ria.ru/20211121/bagazhnik-1760083498.html

Под Петербургом задержали мужчин, у которых при ДТП из багажника выпал труп

Под Петербургом задержали мужчин, у которых при ДТП из багажника выпал труп - РИА Новости, 21.11.2021

Под Петербургом задержали мужчин, у которых при ДТП из багажника выпал труп

Полицейские задержали под Петербургом подозреваемых в убийстве, после того, как тело жертвы выпало из их машины при ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T21:09

2021-11-21T21:09

2021-11-21T21:18

происшествия

дтп

калининский район

ленинградская область

луганская область

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С -ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали под Петербургом подозреваемых в убийстве, после того, как тело жертвы выпало из их машины при ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники уголовного розыска по "горячим следам" раскрыли убийство. Подозреваемые, пытаясь скрыть следы преступления, попали в ДТП", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 19 ноября нетрезвого 26-летнего уроженца Луганской области избили в Калининском районе. После этого он позвал приятеля, чтобы вместе найти обидчиков."В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемые нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения", - сказано в сообщении.Нетрезвые злоумышленники попытались вывезти тело на автомобиле, позвав на помощь приятеля. Однако тот, управляя, автомобилем, врезался в ограждение. Тело выпало из багажника на проезжую часть, трое мужчин попытались скрыться. Все предполагаемые участники инцидента задержаны сотрудниками уголовного розыска.

https://ria.ru/20211121/dtp-1760044151.html

калининский район

ленинградская область

луганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, калининский район, ленинградская область, луганская область, авто