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Под Петербургом задержали мужчин, у которых при ДТП из багажника выпал труп
Под Петербургом задержали мужчин, у которых при ДТП из багажника выпал труп - РИА Новости, 21.11.2021
Под Петербургом задержали мужчин, у которых при ДТП из багажника выпал труп
Полицейские задержали под Петербургом подозреваемых в убийстве, после того, как тело жертвы выпало из их машины при ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T21:09
2021-11-21T21:09
2021-11-21T21:18
происшествия
дтп
калининский район
ленинградская область
луганская область
авто
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С -ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали под Петербургом подозреваемых в убийстве, после того, как тело жертвы выпало из их машины при ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники уголовного розыска по "горячим следам" раскрыли убийство. Подозреваемые, пытаясь скрыть следы преступления, попали в ДТП", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 19 ноября нетрезвого 26-летнего уроженца Луганской области избили в Калининском районе. После этого он позвал приятеля, чтобы вместе найти обидчиков."В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемые нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения", - сказано в сообщении.Нетрезвые злоумышленники попытались вывезти тело на автомобиле, позвав на помощь приятеля. Однако тот, управляя, автомобилем, врезался в ограждение. Тело выпало из багажника на проезжую часть, трое мужчин попытались скрыться. Все предполагаемые участники инцидента задержаны сотрудниками уголовного розыска.
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происшествия, дтп, калининский район, ленинградская область, луганская область, авто
21:09 21.11.2021 (обновлено: 21:18 21.11.2021)
Под Петербургом задержали мужчин, у которых при ДТП из багажника выпал труп
В Ленинградской области задержали мужчин, у которых при ДТП из багажника машины выпал труп