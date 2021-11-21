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Президент Армении заявил о надежных перспективах в отношениях с США
Президент Армении заявил о надежных перспективах в отношениях с США - РИА Новости, 21.11.2021
Президент Армении заявил о надежных перспективах в отношениях с США
Президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании президенту США Джо Байдену по случаю дня рождения заявил о надежных перспективах развития отношений... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:56
2021-11-21T11:56
в мире
армения
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джо байден
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании президенту США Джо Байдену по случаю дня рождения заявил о надежных перспективах развития отношений с Соединенными Штатами, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Долгосрочные отношения между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки имеют прочную основу и надежную перспективу с учетом взаимного доверия и уважения, дружеских связей между двумя народами", - говорится в поздравительном послании, текст которого размещен на сайте президента.Саркисян отметил большую личную роль и вклад Байдена как 46-го президента и 47-го вице-президента, многолетнего сенатора в развитии тесного сотрудничества и партнерских отношений между странами."Рад, что есть обоюдная заинтересованность в развитии межгосударственного диалога и сотрудничества в различных сферах. Все армянство, я лично ценим ваши постоянные усилия и усилия администрации США по признанию и осуждению Геноцида армян, что является подтверждением приверженности делу защиты прав человека и общечеловеческих ценностей. Убежден, что благодаря нашим личным отношениям и совместным усилиям многоплановое сотрудничество между Арменией и США может получить новое содержание. Уверен, что вместе мы сможем и дальше развивать армяно-американское сотрудничество на основе лучших традиций и опыта на благо наших стран и народов", - отмечается в послании.
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в мире, армения, сша, джо байден, армен саркисян
11:56 21.11.2021
 
Президент Армении заявил о надежных перспективах в отношениях с США

Президент Армении поздравил президента США Джо Байдену с днем рождения

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании президенту США Джо Байдену по случаю дня рождения заявил о надежных перспективах развития отношений с Соединенными Штатами, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
"Долгосрочные отношения между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки имеют прочную основу и надежную перспективу с учетом взаимного доверия и уважения, дружеских связей между двумя народами", - говорится в поздравительном послании, текст которого размещен на сайте президента.
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Саркисян отметил большую личную роль и вклад Байдена как 46-го президента и 47-го вице-президента, многолетнего сенатора в развитии тесного сотрудничества и партнерских отношений между странами.
"Рад, что есть обоюдная заинтересованность в развитии межгосударственного диалога и сотрудничества в различных сферах. Все армянство, я лично ценим ваши постоянные усилия и усилия администрации США по признанию и осуждению Геноцида армян, что является подтверждением приверженности делу защиты прав человека и общечеловеческих ценностей. Убежден, что благодаря нашим личным отношениям и совместным усилиям многоплановое сотрудничество между Арменией и США может получить новое содержание. Уверен, что вместе мы сможем и дальше развивать армяно-американское сотрудничество на основе лучших традиций и опыта на благо наших стран и народов", - отмечается в послании.
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