https://ria.ru/20211120/zoozaschitnitsa-1759983531.html

Дагестанская зоозащитница попросила помощи у властей

Дагестанская зоозащитница попросила помощи у властей - РИА Новости, 20.11.2021

Дагестанская зоозащитница попросила помощи у властей

Администрация дагестанского Каспийска пообещала разобраться в ситуации с зоозащитницей Асият Газибековой, обустроившей на окраине города приют для бездомных... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T18:56

2021-11-20T18:56

2021-11-20T18:56

общество

каспийск

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Администрация дагестанского Каспийска пообещала разобраться в ситуации с зоозащитницей Асият Газибековой, обустроившей на окраине города приют для бездомных животных, которая заявила, что ее лишают участка.По словам девушки, приют был создан в 2018 году и обустроен без помощи властей. На сегодняшний день под опекой зоозащитницы находится более 90 собак, которые попали к ней с улиц города с различными травмами. Женщина утверждает, что недавно от нее потребовали освободить территорию. Зоозащитница написала обращение мэру Каспийска Борису Гонцову с просьбой разобраться в ситуации и опубликовала его в Instagram.По ее словам, ее ставят перед необходимостью выпустить всех животных обратно в город, но среди ее подопечных есть много ампутантов и слепых, которые не выживут без ухода. "Я использую любую возможность, чтобы пристроить их, но в Дагестане, к сожалению, минимален шанс найти для беспородного пса хозяев, поэтому подросшие щенки оседают у меня на годы", – сообщила зоозащитница.В свою очередь администрация Каспийска в Instagram обещала уточнить информацию и попросила население "сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям"."В сети недавно появилась неподтвержденная информация о том, что администрация города приняла решение забрать участок, на котором автор видео Асият Газибекова возвела приют для собак. Информация уточняется и ближайшее время мы дадим развёрнутый ответ о сложившейся ситуации. Просим вас сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210821/zhivotnye-1746658744.html

https://ria.ru/20210603/loshadi-1735421568.html

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, каспийск, республика дагестан