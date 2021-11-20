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Дагестанская зоозащитница попросила помощи у властей
Дагестанская зоозащитница попросила помощи у властей - РИА Новости, 20.11.2021
Дагестанская зоозащитница попросила помощи у властей
Администрация дагестанского Каспийска пообещала разобраться в ситуации с зоозащитницей Асият Газибековой, обустроившей на окраине города приют для бездомных... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T18:56
2021-11-20T18:56
общество
каспийск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Администрация дагестанского Каспийска пообещала разобраться в ситуации с зоозащитницей Асият Газибековой, обустроившей на окраине города приют для бездомных животных, которая заявила, что ее лишают участка.По словам девушки, приют был создан в 2018 году и обустроен без помощи властей. На сегодняшний день под опекой зоозащитницы находится более 90 собак, которые попали к ней с улиц города с различными травмами. Женщина утверждает, что недавно от нее потребовали освободить территорию. Зоозащитница написала обращение мэру Каспийска Борису Гонцову с просьбой разобраться в ситуации и опубликовала его в Instagram.По ее словам, ее ставят перед необходимостью выпустить всех животных обратно в город, но среди ее подопечных есть много ампутантов и слепых, которые не выживут без ухода. "Я использую любую возможность, чтобы пристроить их, но в Дагестане, к сожалению, минимален шанс найти для беспородного пса хозяев, поэтому подросшие щенки оседают у меня на годы", – сообщила зоозащитница.В свою очередь администрация Каспийска в Instagram обещала уточнить информацию и попросила население "сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям"."В сети недавно появилась неподтвержденная информация о том, что администрация города приняла решение забрать участок, на котором автор видео Асият Газибекова возвела приют для собак. Информация уточняется и ближайшее время мы дадим развёрнутый ответ о сложившейся ситуации. Просим вас сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210821/zhivotnye-1746658744.html
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общество, каспийск, республика дагестан
18:56 20.11.2021
 
Дагестанская зоозащитница попросила помощи у властей

Власти пообещали разобраться в ситуации вокруг приюта зоозащитницы из Дагестана

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобаки гуляют на территории приюта для бездомных животных
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Администрация дагестанского Каспийска пообещала разобраться в ситуации с зоозащитницей Асият Газибековой, обустроившей на окраине города приют для бездомных животных, которая заявила, что ее лишают участка.
По словам девушки, приют был создан в 2018 году и обустроен без помощи властей. На сегодняшний день под опекой зоозащитницы находится более 90 собак, которые попали к ней с улиц города с различными травмами. Женщина утверждает, что недавно от нее потребовали освободить территорию. Зоозащитница написала обращение мэру Каспийска Борису Гонцову с просьбой разобраться в ситуации и опубликовала его в Instagram.
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По ее словам, ее ставят перед необходимостью выпустить всех животных обратно в город, но среди ее подопечных есть много ампутантов и слепых, которые не выживут без ухода. "Я использую любую возможность, чтобы пристроить их, но в Дагестане, к сожалению, минимален шанс найти для беспородного пса хозяев, поэтому подросшие щенки оседают у меня на годы", – сообщила зоозащитница.
В свою очередь администрация Каспийска в Instagram обещала уточнить информацию и попросила население "сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям".
"В сети недавно появилась неподтвержденная информация о том, что администрация города приняла решение забрать участок, на котором автор видео Асият Газибекова возвела приют для собак. Информация уточняется и ближайшее время мы дадим развёрнутый ответ о сложившейся ситуации. Просим вас сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям", – говорится в сообщении.
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ОбществоКаспийскРеспублика Дагестан
 
 
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