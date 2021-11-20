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В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику - РИА Новости, 21.11.2021
В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
Случайный выстрел из огнестрельного оружия в субботу распугал людей в аэропорту Атланты, при этом в воздушной гавани опровергли информацию о якобы активном... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-20T23:24
2021-11-20T23:24
2021-11-21T00:05
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Случайный выстрел из огнестрельного оружия в субботу распугал людей в аэропорту Атланты, при этом в воздушной гавани опровергли информацию о якобы активном стрелке, передает местный телеканал FOX 5 Atlanta.Сообщается, что инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. В полиции города пояснили, что возле главного контрольно-пропускного пункта произошел случайный выстрел из оружия."Активного стрелка нет. В аэропорту произошел случайный выстрел. Опасности для пассажиров или сотрудников нет. Расследование продолжается", - отмечается в Twitter аэропорта.Между тем в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что инцидент вызвал в аэропорту хаос. Один из пользователей Twitter сообщал, в частности, что люди "начали бежать и кричать".
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в мире, аэропорт, twitter, сша
23:24 20.11.2021 (обновлено: 00:05 21.11.2021)
В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
В аэропорту Атланты случайный выстрел из огнестрельного оружия вызвал панику