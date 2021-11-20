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В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику

В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику - РИА Новости, 21.11.2021

В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику

Случайный выстрел из огнестрельного оружия в субботу распугал людей в аэропорту Атланты, при этом в воздушной гавани опровергли информацию о якобы активном... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-20T23:24

2021-11-20T23:24

2021-11-21T00:05

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Случайный выстрел из огнестрельного оружия в субботу распугал людей в аэропорту Атланты, при этом в воздушной гавани опровергли информацию о якобы активном стрелке, передает местный телеканал FOX 5 Atlanta.Сообщается, что инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. В полиции города пояснили, что возле главного контрольно-пропускного пункта произошел случайный выстрел из оружия."Активного стрелка нет. В аэропорту произошел случайный выстрел. Опасности для пассажиров или сотрудников нет. Расследование продолжается", - отмечается в Twitter аэропорта.Между тем в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что инцидент вызвал в аэропорту хаос. Один из пользователей Twitter сообщал, в частности, что люди "начали бежать и кричать".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, аэропорт, twitter, сша