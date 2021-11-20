https://ria.ru/20211120/vozhdenie-1759923598.html

Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время

Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время - РИА Новости, 20.11.2021

Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время

Раннее торможение, аккуратная езда, уверенность за рулем или вовсе отказ от поездки на личном транспорте помогут избежать аварийной ситуации на зимних дорогах,... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T03:08

2021-11-20T03:08

2021-11-20T03:08

общество

авто

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Раннее торможение, аккуратная езда, уверенность за рулем или вовсе отказ от поездки на личном транспорте помогут избежать аварийной ситуации на зимних дорогах, рассказали РИА Новости эксперты сервиса "СберАвто".Любые маневры на зимней дороге нужно выполнять не только заранее, но и плавно: резкий поворот руля или нажатие на педаль газа могут увести автомобиль в занос. "Чтобы не допустить неуправляемого скольжения и блокировки колес, лучше поворачивать руль плавно и аккуратно, а угол поворота при этом сохранять минимально необходимым", - советуют эксперты.Опасность представляют и обледеневшие элементы дорожной инфраструктуры: асфальт, разметка, трамвайные пути. Поэтому зимой лучше воздержаться от частой смены полос, замедляться при маневрах. Уверенная езда по обледеневшей дороге также поможет избежать аварии: нужно сбросить скорость, не делать резких движений рулем и педалями, в случае потери управления - тормозить плавно, убрав ногу с педали газа и параллельно переключившись на более низкую передачу.От резкого торможения и ухода в занос может спасти антиблокировочная тормозная система (ABS), но если автомобиль уже занесло, эксперты предлагают следующий алгоритм действий: на авто с передним приводом нужно сохранить интенсивность нажатия на "газ", плавно повернуть руль в другую сторону от заноса, на заднем приводе - отпустить педаль газа и повернуть в сторону заноса. Если авто полноприводное, следует сохранить ногу на педали газа, повернуть в сторону заноса.Заранее спрогнозировать внештатные сценарии особенно важно при подъеме и спуске: на подъеме нужен плавный разгон, без резкого набора скорости. "Неосторожные движения могут привести к пробуксовке колес, что в свою очередь вызовет откат назад. Если скатывания избежать не удалось, наиболее безопасным для других участников движения действием будет экстренное контактное торможение - о бордюр или сугроб на краю дороги", - обращают внимание в "СберАвто". На спуске следует двигаться как можно медленнее без срыва ведущих колес в пробуксовку.Иногда лучшим решением для своей безопасности на дороги бывает отказ от поездки на личном авто, так как непогода нивелирует все плюсы передвижения на авто: видимость снижается, дороги становятся скользкими, поездка занимает больше времени из-за пробок, парковочных мест становится меньше. "Если за окном непрекращающийся снегопад или же синоптики прогнозируют сильные осадки, необходимо взвесить все "за" и "против" использования личного транспорта", - считают эксперты.

https://ria.ru/20211120/kholoda-1759918450.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211114/gololed-1758818506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто