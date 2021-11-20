https://ria.ru/20211120/voyna-1759921622.html

Украинских сирот научили воевать

Украинских сирот научили воевать - РИА Новости, 20.11.2021

Украинских сирот научили воевать

В селе Степановка Херсонской области на юге Украины для детей из Центра социально-психологической реабилитации провели национально-патриотический семинар, в... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T01:35

2021-11-20T01:35

2021-11-20T01:35

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херсонская область

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В селе Степановка Херсонской области на юге Украины для детей из Центра социально-психологической реабилитации провели национально-патриотический семинар, в ходе которого научили обращаться с оружием. Соответствующую информацию распространило местное издание "Общественное. Херсон".Основой для мероприятия стала военно-патриотическая игра "Джура". Сироты и дети из неблагополучных семей прошли физическую подготовку и освоили навыки выживания в дикой природе – установка палаток, вязание узлов, приготовление пище на кострах. Сотрудники полиции обучили навыками обращения с оружием."Если на поле боя возникнет ситуация, и надо будет устранить неполадку, то он (ребенок – Прим. ред.) сможет разобрать оружие, устранить поломку, и заново собрать", - заявил один из участвовавших в мероприятии силовиков.В ходе семинара детям также преподавалась украинская версия истории.В 2018 году телеканал "Евроньюс" показал, как в летнем детском лагере в Тернопольской области Украины детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают стрелять из автомата Калашникова. Как отмечалось в сюжете, "наставник" из молодёжной организации ультраправой радикально-националистической партии "Свобода" заявляет детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР. Детские лагеря праворадикальных групп финансировались министерством молодежи и спорта Украины.

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

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в мире, украина, херсонская область , ситуация на украине