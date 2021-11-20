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На Украине выдвинули претензии еще на два российских региона
В Киеве заявили о еще двух российских регионах, "принадлежащих" Украине - РИА Новости, 20.11.2021
На Украине выдвинули претензии еще на два российских региона
Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале "День" две статьи, в которых назвал Ростовскую область и Краснодарский край украинскими землями. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T18:41
2021-11-20T21:13
в мире
украина
краснодарский край
ростовская область
россия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале "День" две статьи, в которых назвал Ростовскую область и Краснодарский край украинскими землями.Автор заявил, что Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом и что их признавали украинскими даже советские власти в первые годы существования Союза. После чего писатель обвинил Россию в отчуждении этой местности от Украины.В статье упоминается, что город был основан в конце XVII века и построен преимущественно украинскими казаками. Кроме того, Кралюк рассказал о письме Екатерины Великой, согласно которому Петр I колебался в вопросе выбора новой столицы России между Таганрогом и Петербургом. Автор также рассказал о культурном наследии Таганрога, отдельно коснувшись писателя Антона Чехова, родившегося в городе. По словам Кралюка, русский литератор считал себя украинцем. Помимо прочего, публицист напомнил, что весной 1918 года город был столицей Украинской Советской Республики, в составе которой оставался до 1924 года."Тогда у Украины был отобран ряд территорий — среди них и Таганрог с окрестными землями", — написал Кралюк.Также он обвинил советские власти в "русификации" живших в этой местности людей. Затем публицист заявил о правах страны на Подонье, находящееся рядом с "Восточным Донбассом". При этом он признал, что украинцы были на этих землях пришлым населением, но в то же время отметил роль этого народа в формировании казачества. По его словам, они основали Черкасск (ныне станица Старочеркасская. — Прим. ред.). К ним автор также отнес Степана Разина, устроившего казацкое восстание в 1670-х годах, и Емельяна Пугачева, возглавившего бунт в 1773-1775 годах.Кралюк обвинил российские власти, начиная с Екатерины II и вплоть до современности, в "приручении" казаков. Так, по его словам, императрица приняла представителей этого сословия на государственную службу, советская власть русифицировала, а в постсоветский период правительство "провинилось" тем, что предоставило казачеству финансирование.Также писатель назвал украинской землей Кубань. Как и в случае с другими описанными территориями, философ признал, что украинцы были там пришлым населением, появившимся там благодаря Екатерине II. При этом ее он обвинил в геноциде, так как условия для украинских казаков были "необычными", а регион соседствовал с Турцией. Также Кралюк обвинил российские власти в русификации Кубани начиная с середины XIX века.Писатель ранее публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области, называя эти территории Стародубщиной и Восточной Слобожанщиной.Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html
https://ria.ru/20211106/ukraina-1757603868.html
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в мире, украина, краснодарский край, ростовская область, россия
18:41 20.11.2021 (обновлено: 21:13 20.11.2021)
 
В Киеве заявили о еще двух российских регионах, "принадлежащих" Украине

Киевский писатель Кралюк назвал еще два "принадлежащих Украине" российских региона

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале "День" две статьи, в которых назвал Ростовскую область и Краснодарский край украинскими землями.
Автор заявил, что Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом и что их признавали украинскими даже советские власти в первые годы существования Союза. После чего писатель обвинил Россию в отчуждении этой местности от Украины.
В статье упоминается, что город был основан в конце XVII века и построен преимущественно украинскими казаками. Кроме того, Кралюк рассказал о письме Екатерины Великой, согласно которому Петр I колебался в вопросе выбора новой столицы России между Таганрогом и Петербургом. Автор также рассказал о культурном наследии Таганрога, отдельно коснувшись писателя Антона Чехова, родившегося в городе. По словам Кралюка, русский литератор считал себя украинцем. Помимо прочего, публицист напомнил, что весной 1918 года город был столицей Украинской Советской Республики, в составе которой оставался до 1924 года.
"Тогда у Украины был отобран ряд территорий — среди них и Таганрог с окрестными землями", — написал Кралюк.
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Также он обвинил советские власти в "русификации" живших в этой местности людей. Затем публицист заявил о правах страны на Подонье, находящееся рядом с "Восточным Донбассом". При этом он признал, что украинцы были на этих землях пришлым населением, но в то же время отметил роль этого народа в формировании казачества. По его словам, они основали Черкасск (ныне станица Старочеркасская. — Прим. ред.). К ним автор также отнес Степана Разина, устроившего казацкое восстание в 1670-х годах, и Емельяна Пугачева, возглавившего бунт в 1773-1775 годах.
Кралюк обвинил российские власти, начиная с Екатерины II и вплоть до современности, в "приручении" казаков. Так, по его словам, императрица приняла представителей этого сословия на государственную службу, советская власть русифицировала, а в постсоветский период правительство "провинилось" тем, что предоставило казачеству финансирование.
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Также писатель назвал украинской землей Кубань. Как и в случае с другими описанными территориями, философ признал, что украинцы были там пришлым населением, появившимся там благодаря Екатерине II. При этом ее он обвинил в геноциде, так как условия для украинских казаков были "необычными", а регион соседствовал с Турцией. Также Кралюк обвинил российские власти в русификации Кубани начиная с середины XIX века.
Писатель ранее публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области, называя эти территории Стародубщиной и Восточной Слобожанщиной.
Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
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