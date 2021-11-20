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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211120/sputnik-1760003701.html
Рогозин заявил, что осколки сбитого спутника не опасны для МКС
Рогозин заявил, что осколки сбитого спутника не опасны для МКС - РИА Новости, 20.11.2021
Рогозин заявил, что осколки сбитого спутника не опасны для МКС
"Роскосмос" отслеживает осколки сбитого Минобороны РФ спутника "Целина-Д", они не представляют опасности для Международной космической станции (МКС), сообщил в... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T22:22
2021-11-20T23:28
наука
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" отслеживает осколки сбитого Минобороны РФ спутника "Целина-Д", они не представляют опасности для Международной космической станции (МКС), сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."За этими осколками ведется наблюдение, мы с Минобороны обмениваемся этой информацией... Мы отслеживаем, и эти осколки они не затрагивают безопасность МКС", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По словам Рогозина, при испытании противоспутникового оружия остаются обломки, "но министерство обороны, и оно об этом говорило, проводило моделирование этой ситуации с тем, чтобы не навредить никому".В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он также подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы.Позднее Минобороны России продемонстрировало видео, доказывающее что Международная космическая станция находится ниже фрагментов спутника "Целина-Д" на 40-60 километров, и станции ничего не угрожает.
https://ria.ru/20211120/oruzhie-1760005639.html
https://ria.ru/20211115/mks-1759085282.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, сергей шойгу, россия
22:22 20.11.2021 (обновлено: 23:28 20.11.2021)
 
Рогозин заявил, что осколки сбитого спутника не опасны для МКС

Рогозин: "Роскосмос" отслеживает осколки сбитого спутника, они не опасны для МКС

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" отслеживает осколки сбитого Минобороны РФ спутника "Целина-Д", они не представляют опасности для Международной космической станции (МКС), сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"За этими осколками ведется наблюдение, мы с Минобороны обмениваемся этой информацией... Мы отслеживаем, и эти осколки они не затрагивают безопасность МКС", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
Вчера, 22:45
России необходимо противоспутниковое оружие, считает Рогозин
По словам Рогозина, при испытании противоспутникового оружия остаются обломки, "но министерство обороны, и оно об этом говорило, проводило моделирование этой ситуации с тем, чтобы не навредить никому".
В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он также подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы.
Позднее Минобороны России продемонстрировало видео, доказывающее что Международная космическая станция находится ниже фрагментов спутника "Целина-Д" на 40-60 километров, и станции ничего не угрожает.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 11:58
Космический мусор второй раз пролетел мимо МКС
 
НаукаРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Дмитрий РогозинСергей ШойгуРоссия
 
 
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