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"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии

"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии - РИА Новости, 20.11.2021

"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии

"Рособоронэкспорт" готов в самое кратчайшее время рассмотреть заявки Сербии на поставку средств ПВО, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T03:45

2021-11-20T03:45

2021-11-20T05:36

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" готов в самое кратчайшее время рассмотреть заявки Сербии на поставку средств ПВО, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.Сербия — крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять БРДМ-2МС. Также Белград приобрел зенитно-ракетную систему "Панцирь-С1". Сербский президент Александра Вучич также заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

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2021

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в мире, безопасность, сербия, александр михеев, россия