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В Совфеде оценили идею сенаторов в США о новых санкциях против России
В Совфеде оценили идею сенаторов в США о новых санкциях против России - РИА Новости, 20.11.2021
В Совфеде оценили идею сенаторов в США о новых санкциях против России
Сенаторам США не удастся дискредитировать Россию, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:28
2021-11-20T13:48
политика
сша
константин косачев
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сенаторам США не удастся дискредитировать Россию, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя предложение американского сенатора Роберта Мендеса ввести санкции против нашей станы в случае ее "вторжения" на Украину.Менендес предложил санкции против РФ в случае "вторжения на Украину", сообщил ранее портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету. Поправка требует от президента США ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Киеву; ввести санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора, предприятий по добыче полезных ископаемых и против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.Он отметил, что вторжениями на территории суверенных стран, причём многократными, отличаются как раз США, но никак не Россия."Но сенатор Менендес, видимо, живет на другой планете. А его инициатива, увы, подтверждает новую деструктивную тенденцию в линии США в международных делах - размахивать санкционной дубинкой без повода, угрожая контрдействиями за действия, которые не совершены и по определению совершены быть не могут", - констатировал сенатор.
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политика, сша, константин косачев, совет федерации рф, россия
13:28 20.11.2021 (обновлено: 13:48 20.11.2021)
 
В Совфеде оценили идею сенаторов в США о новых санкциях против России

Косачев: сенаторам США не удастся дискредитировать Россию новыми санкциями

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев во время встречи с группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев во время встречи с группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сенаторам США не удастся дискредитировать Россию, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя предложение американского сенатора Роберта Мендеса ввести санкции против нашей станы в случае ее "вторжения" на Украину.
Менендес предложил санкции против РФ в случае "вторжения на Украину", сообщил ранее портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету. Поправка требует от президента США ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Киеву; ввести санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора, предприятий по добыче полезных ископаемых и против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.
"Цель понятна - огульно обвинить и заставить оправдываться, а если не выйдет - так хотя бы дискредитировать соперника, чтобы два раза не вставать. Расстрою господина Менендеса: совершенно точно не выйдет - ни оправдываться не будем, ни дискредитировать не получится", - заявил Косачев.
Он отметил, что вторжениями на территории суверенных стран, причём многократными, отличаются как раз США, но никак не Россия.
"Но сенатор Менендес, видимо, живет на другой планете. А его инициатива, увы, подтверждает новую деструктивную тенденцию в линии США в международных делах - размахивать санкционной дубинкой без повода, угрожая контрдействиями за действия, которые не совершены и по определению совершены быть не могут", - констатировал сенатор.
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