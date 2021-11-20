https://ria.ru/20211120/sanktsii-1759951204.html

В Совфеде оценили идею сенаторов в США о новых санкциях против России

В Совфеде оценили идею сенаторов в США о новых санкциях против России - РИА Новости, 20.11.2021

В Совфеде оценили идею сенаторов в США о новых санкциях против России

Сенаторам США не удастся дискредитировать Россию, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T13:28

2021-11-20T13:28

2021-11-20T13:48

политика

сша

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сенаторам США не удастся дискредитировать Россию, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя предложение американского сенатора Роберта Мендеса ввести санкции против нашей станы в случае ее "вторжения" на Украину.Менендес предложил санкции против РФ в случае "вторжения на Украину", сообщил ранее портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету. Поправка требует от президента США ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Киеву; ввести санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора, предприятий по добыче полезных ископаемых и против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.Он отметил, что вторжениями на территории суверенных стран, причём многократными, отличаются как раз США, но никак не Россия."Но сенатор Менендес, видимо, живет на другой планете. А его инициатива, увы, подтверждает новую деструктивную тенденцию в линии США в международных делах - размахивать санкционной дубинкой без повода, угрожая контрдействиями за действия, которые не совершены и по определению совершены быть не могут", - констатировал сенатор.

https://ria.ru/20211120/ssha-1759875506.html

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политика, сша, константин косачев, совет федерации рф, россия