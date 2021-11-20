https://ria.ru/20211120/s-550-1759924322.html
Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37 - РИА Новости, 20.11.2021
Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T03:40
2021-11-20T03:40
2021-11-20T07:27
новое оружие россии
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.Раннее российской стороной заявлялось, что орбитальные беспилотники X-37 способны нести несколько ядерных боевых блоков на борту и являются ударными системами стратегического назначения, базирующимися в космосе. При этом официально Соединенные Штаты утверждают, что X-37 предназначены только для научных и разведывательных целей. Эти аппараты могут маневрировать в космосе, меняя свою орбиту.Другой источник отметил, что "для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности".Собеседники уточнили, что фактически С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с "Прометеем". При этом перехват воздушных аэродинамических целей (самолетов, вертолетов, беспилотников) из задач С-550 исключат.Ранее другой источник РИА Новости сообщал, что разработка системы С-550 находится на продвинутом этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа с противоракетами шахтного базирования. Мобильными системами стратегической ПРО с возможностями, заявленными для С-550, не обладает ни одна страна мира.Впервые о системе С-550 сообщил 9 ноября в ходе селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу. Какие-либо сведения о системе не раскрывались.
https://ria.ru/20211113/s-550-1758871100.html
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безопасность, сергей шойгу, россия
03:40 20.11.2021 (обновлено: 07:27 20.11.2021)
Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
Источники заявили, что целью С-550 станут американские космические беспилотники X-37
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Разрабатываемая в России
мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Раннее российской стороной заявлялось, что орбитальные беспилотники X-37 способны нести несколько ядерных боевых блоков на борту и являются ударными системами стратегического назначения, базирующимися в космосе. При этом официально Соединенные Штаты утверждают, что X-37 предназначены только для научных и разведывательных целей. Эти аппараты могут маневрировать в космосе, меняя свою орбиту.
"Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь — на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах", - рассказал первый собеседник агентства.
Другой источник отметил, что "для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности".
Собеседники уточнили, что фактически С-550 станет модификацией системы С-500
, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с "Прометеем". При этом перехват воздушных аэродинамических целей (самолетов, вертолетов, беспилотников) из задач С-550 исключат.
Ранее другой источник РИА Новости сообщал, что разработка системы С-550 находится на продвинутом этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа с противоракетами шахтного базирования. Мобильными системами стратегической ПРО с возможностями, заявленными для С-550, не обладает ни одна страна мира.
Впервые о системе С-550 сообщил 9 ноября в ходе селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу
. Какие-либо сведения о системе не раскрывались.