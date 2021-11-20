https://ria.ru/20211120/s-550-1759924322.html

Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37

Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37 - РИА Новости, 20.11.2021

Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37

Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T03:40

2021-11-20T03:40

2021-11-20T07:27

новое оружие россии

безопасность

сергей шойгу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22581/96/225819602_0:356:3000:2044_1920x0_80_0_0_6dd20437f7a682631d04b187dd037511.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.Раннее российской стороной заявлялось, что орбитальные беспилотники X-37 способны нести несколько ядерных боевых блоков на борту и являются ударными системами стратегического назначения, базирующимися в космосе. При этом официально Соединенные Штаты утверждают, что X-37 предназначены только для научных и разведывательных целей. Эти аппараты могут маневрировать в космосе, меняя свою орбиту.Другой источник отметил, что "для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности".Собеседники уточнили, что фактически С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с "Прометеем". При этом перехват воздушных аэродинамических целей (самолетов, вертолетов, беспилотников) из задач С-550 исключат.Ранее другой источник РИА Новости сообщал, что разработка системы С-550 находится на продвинутом этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа с противоракетами шахтного базирования. Мобильными системами стратегической ПРО с возможностями, заявленными для С-550, не обладает ни одна страна мира.Впервые о системе С-550 сообщил 9 ноября в ходе селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу. Какие-либо сведения о системе не раскрывались.

https://ria.ru/20211113/s-550-1758871100.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сергей шойгу, россия