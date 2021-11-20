https://ria.ru/20211120/russo-1759958978.html
"Он не враг мне": Авраам Руссо высказался о конфликте с Пригожиным
"Он не враг мне": Авраам Руссо высказался о конфликте с Пригожиным - РИА Новости, 20.11.2021
"Он не враг мне": Авраам Руссо высказался о конфликте с Пригожиным
Авраам Руссо высказался о конфликте с Иосифом Пригожиным, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T16:08
2021-11-20T16:08
2021-11-20T16:08
шоубиз
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иосиф пригожин
знаменитости
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Авраам Руссо высказался о конфликте с Иосифом Пригожиным, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, 15 лет он молчал, потому что у него большой запас терпения. "Думал, сегодня человек изменится, завтра поменяется, послезавтра он все поймет. Но человек, к сожалению, не меняется", — объясняет певец. При этом Руссо настаивает, что ни в чем не обвинял продюсера, а просто высказал свое мнение. Он также уверяет, что ничего не пытается добиться в разгоревшемся конфликте.Недавно в эфире программы "Секрет на миллион" певец намекнул, что во многом испытывал проблемы с карьерой именно из-за Пригожина. Продюсер в ответ обвинил Руссо во лжи и решил судиться с ним.
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авраам руссо (ипджиян), иосиф пригожин, знаменитости
"Он не враг мне": Авраам Руссо высказался о конфликте с Пригожиным
Авраам Руссо высказался о конфликте с Иосифом Пригожиным и объяснил, почему молчал 15 лет
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Авраам Руссо высказался о конфликте с Иосифом Пригожиным, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Я как будто ослеп сейчас. Я не узнаю этого человека. Я сказал ему: "Кайся!". Понимаете, все должны пройти процесс покаяния. Мы все должны признать, что сделали. В первых веках христиане перед народом признавались: "Я такой-то натворил то-то". Сейчас что изменилось? Стесняемся уже?" — сказал Руссо за кулисами концерта в честь дня рождения "Муз-ТВ".
По его словам, 15 лет он молчал, потому что у него большой запас терпения.
"Думал, сегодня человек изменится, завтра поменяется, послезавтра он все поймет. Но человек, к сожалению, не меняется", — объясняет певец.
При этом Руссо настаивает, что ни в чем не обвинял продюсера, а просто высказал свое мнение. Он также уверяет, что ничего не пытается добиться в разгоревшемся конфликте.
"Я простил его, — говорит Авраам Руссо. — У него прощения я не просил, как он говорит. За что? За то, что испортил мою жизнь? 15 лет грязью поливал, говорил гадости. У меня врагов нет. Если он считает меня врагом, то дай Бог ему здоровья. Но он не враг мне".
Недавно в эфире программы "Секрет на миллион" певец намекнул, что во многом испытывал проблемы с карьерой именно из-за Пригожина. Продюсер в ответ обвинил
Руссо во лжи и решил судиться с ним.