https://ria.ru/20211120/russo-1759958978.html

"Он не враг мне": Авраам Руссо высказался о конфликте с Пригожиным

"Он не враг мне": Авраам Руссо высказался о конфликте с Пригожиным - РИА Новости, 20.11.2021

"Он не враг мне": Авраам Руссо высказался о конфликте с Пригожиным

Авраам Руссо высказался о конфликте с Иосифом Пригожиным, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T16:08

2021-11-20T16:08

2021-11-20T16:08

шоубиз

авраам руссо (ипджиян)

иосиф пригожин

знаменитости

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Авраам Руссо высказался о конфликте с Иосифом Пригожиным, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, 15 лет он молчал, потому что у него большой запас терпения. "Думал, сегодня человек изменится, завтра поменяется, послезавтра он все поймет. Но человек, к сожалению, не меняется", — объясняет певец. При этом Руссо настаивает, что ни в чем не обвинял продюсера, а просто высказал свое мнение. Он также уверяет, что ничего не пытается добиться в разгоревшемся конфликте.Недавно в эфире программы "Секрет на миллион" певец намекнул, что во многом испытывал проблемы с карьерой именно из-за Пригожина. Продюсер в ответ обвинил Руссо во лжи и решил судиться с ним.

https://ria.ru/20211118/russo-1759651393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авраам руссо (ипджиян), иосиф пригожин, знаменитости