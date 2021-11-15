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"Он мошенник и жулик": Пригожин решил судиться с Руссо
"Он мошенник и жулик": Пригожин решил судиться с Руссо - РИА Новости, 15.11.2021
"Он мошенник и жулик": Пригожин решил судиться с Руссо
Иосиф Пригожин резко высказался об Аврааме Руссо, назвав его мошенником и жуликом. Ранее в эфире программы "Секрет на миллион" певец намекнул, что во многом... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:18
2021-11-15T18:18
2021-11-15T18:18
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Иосиф Пригожин резко высказался об Аврааме Руссо, назвав его мошенником и жуликом. Ранее в эфире программы "Секрет на миллион" певец намекнул, что во многом испытывал проблемы с карьерой именно из-за продюсера. Пригожин не стал молчать и обвинил Руссо во лжи.В комментарии изданию "Аргументы и факты" Пригожин отметил, что уже обратился к адвокату Сергею Жорину, чтобы подать на Руссо в суд. По словам продюсера, у него не было мотива вредить певцу, так как он работал с артистом в качестве приглашенного менеджера.Певец Авраам Руссо стал четырехкратным обладателем премии "Золотой граммофон". Ранее он обвинил экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации своего похищения в 2004-м году.
https://ria.ru/20211108/russo-1758092717.html
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знаменитости, тельман исмаилов, авраам руссо (ипджиян), иосиф пригожин, шоу-бизнес
"Он мошенник и жулик": Пригожин решил судиться с Руссо
Пригожин назвал Руссо мошенником и собрался подавать на него в суд