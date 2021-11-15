Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211115/prigozhin-1759162871.html
"Он мошенник и жулик": Пригожин решил судиться с Руссо
"Он мошенник и жулик": Пригожин решил судиться с Руссо - РИА Новости, 15.11.2021
"Он мошенник и жулик": Пригожин решил судиться с Руссо
Иосиф Пригожин резко высказался об Аврааме Руссо, назвав его мошенником и жуликом. Ранее в эфире программы "Секрет на миллион" певец намекнул, что во многом... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:18
2021-11-15T18:18
шоубиз
знаменитости
тельман исмаилов
авраам руссо (ипджиян)
иосиф пригожин
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742409895_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_c5257a4003711a6fe1f0f991909bf3c9.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Иосиф Пригожин резко высказался об Аврааме Руссо, назвав его мошенником и жуликом. Ранее в эфире программы "Секрет на миллион" певец намекнул, что во многом испытывал проблемы с карьерой именно из-за продюсера. Пригожин не стал молчать и обвинил Руссо во лжи.В комментарии изданию "Аргументы и факты" Пригожин отметил, что уже обратился к адвокату Сергею Жорину, чтобы подать на Руссо в суд. По словам продюсера, у него не было мотива вредить певцу, так как он работал с артистом в качестве приглашенного менеджера.Певец Авраам Руссо стал четырехкратным обладателем премии "Золотой граммофон". Ранее он обвинил экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации своего похищения в 2004-м году.
https://ria.ru/20211108/russo-1758092717.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742409895_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_f0a2197f96d3960830e22c2e826ca508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, тельман исмаилов, авраам руссо (ипджиян), иосиф пригожин, шоу-бизнес
18:18 15.11.2021
 
"Он мошенник и жулик": Пригожин решил судиться с Руссо

Пригожин назвал Руссо мошенником и собрался подавать на него в суд

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Иосиф Пригожин резко высказался об Аврааме Руссо, назвав его мошенником и жуликом. Ранее в эфире программы "Секрет на миллион" певец намекнул, что во многом испытывал проблемы с карьерой именно из-за продюсера. Пригожин не стал молчать и обвинил Руссо во лжи.

"Хочу, чтобы он ответил за каждое слово. Он мошенник и жулик, который, даже лежа в больнице и читая газеты о своей госпитализации, говорил: “Хороший пиар я получил”, – сказал продюсер.

В комментарии изданию "Аргументы и факты" Пригожин отметил, что уже обратился к адвокату Сергею Жорину, чтобы подать на Руссо в суд. По словам продюсера, у него не было мотива вредить певцу, так как он работал с артистом в качестве приглашенного менеджера.

"Этого фальшивого человека вытащили с Кипра, привезли в Россию, окружили заботой. Ему придумали легенду, дали путевку жизнь. Он средний певец, к тому же, как выясняется, еще и без мужских качеств", – заключил Пригожин.

Певец Авраам Руссо стал четырехкратным обладателем премии "Золотой граммофон". Ранее он обвинил экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации своего похищения в 2004-м году.
Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 16:51Шоубиз
Авраам Руссо рассказал о возвращении в российский шоу-бизнес
 
ШоубизЗнаменитостиТельман ИсмаиловАвраам Руссо (Ипджиян)Иосиф ПригожинШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
Лента новостейМолния
Рынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе