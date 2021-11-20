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В Ленинградской области ребенок выпал из окна третьего этажа

В Ленинградской области ребенок выпал из окна третьего этажа - РИА Новости, 20.11.2021

В Ленинградской области ребенок выпал из окна третьего этажа

Ребенок выпал из окна третьего этажа в поселке Громово в Ленинградской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T15:47

2021-11-20T15:47

2021-11-20T15:48

происшествия

приозерск

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Ребенок выпал из окна третьего этажа в поселке Громово в Ленинградской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК."Следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления СК РФ по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту травмирования четырёхлетнего мальчика, который выпал из окна 3 этажа на улице Центральной в посёлке Громово", - говорится в сообщении.По предварительной информации, ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна, продавив москитную сетку. Мальчик госпитализирован.

https://ria.ru/20210730/padenie-1743553043.html

приозерск

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приозерск, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия