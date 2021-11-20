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В Ленинградской области ребенок выпал из окна третьего этажа
В Ленинградской области ребенок выпал из окна третьего этажа - РИА Новости, 20.11.2021
В Ленинградской области ребенок выпал из окна третьего этажа
Ребенок выпал из окна третьего этажа в поселке Громово в Ленинградской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T15:47
2021-11-20T15:48
происшествия
приозерск
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Ребенок выпал из окна третьего этажа в поселке Громово в Ленинградской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК."Следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления СК РФ по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту травмирования четырёхлетнего мальчика, который выпал из окна 3 этажа на улице Центральной в посёлке Громово", - говорится в сообщении.По предварительной информации, ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна, продавив москитную сетку. Мальчик госпитализирован.
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приозерск
ленинградская область
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происшествия, приозерск, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:47 20.11.2021 (обновлено: 15:48 20.11.2021)
 
В Ленинградской области ребенок выпал из окна третьего этажа

Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в поселке Громово

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Ребенок выпал из окна третьего этажа в поселке Громово в Ленинградской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления СК РФ по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту травмирования четырёхлетнего мальчика, который выпал из окна 3 этажа на улице Центральной в посёлке Громово", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна, продавив москитную сетку. Мальчик госпитализирован.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 08:55
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ПроисшествияПриозерскЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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