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В Ленинградской области ребенок выпал из окна третьего этажа
В Ленинградской области ребенок выпал из окна третьего этажа - РИА Новости, 20.11.2021
В Ленинградской области ребенок выпал из окна третьего этажа
Ребенок выпал из окна третьего этажа в поселке Громово в Ленинградской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T15:47
2021-11-20T15:47
2021-11-20T15:48
происшествия
приозерск
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Ребенок выпал из окна третьего этажа в поселке Громово в Ленинградской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК."Следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления СК РФ по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту травмирования четырёхлетнего мальчика, который выпал из окна 3 этажа на улице Центральной в посёлке Громово", - говорится в сообщении.По предварительной информации, ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна, продавив москитную сетку. Мальчик госпитализирован.
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происшествия, приозерск, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:47 20.11.2021 (обновлено: 15:48 20.11.2021)
В Ленинградской области ребенок выпал из окна третьего этажа
Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в поселке Громово