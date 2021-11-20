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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211120/razina-1759859258.html
"Любимая тема": Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Хлебниковой
"Любимая тема": Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Хлебниковой - РИА Новости, 20.11.2021
"Любимая тема": Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Хлебниковой
Бывшая солистка группы "Мираж" Светлана Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Марины Хлебниковой. Она отметила, что эти домыслы часто создают... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T02:27
2021-11-20T02:27
шоубиз
шоу-бизнес
мираж
светлана разина
знаменитости
марина хлебникова
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Мираж" Светлана Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Марины Хлебниковой. Она отметила, что эти домыслы часто создают организаторы мероприятий, когда срывается сотрудничество с артистом.Несколько лет назад, по словам Разиной в интервью Teleprogramma.pro, о ней ходили такие же слухи. Солистка не захотела принимать участие в концертах "Миража" из-за низкой посещаемости публики. Тогда появились домыслы о ее алкогольной зависимости.Светлана отметила, что не верит в алкоголизм Хлебниковой из-за разрыва отношений, поскольку Марина "сильная женщина".Ранее в СМИ стала появляться информация, что в крови артистки, госпитализированной после пожара в собственной квартире, обнаружены следы алкоголя.
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шоу-бизнес, мираж, светлана разина, знаменитости, марина хлебникова
02:27 20.11.2021
 
"Любимая тема": Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Хлебниковой

Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Хлебниковой и назвала ее "сильной женщиной"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСветлана Разина на премьере фильма "Наша Russia. Яйца судьбы"
Светлана Разина на премьере фильма Наша Russia. Яйца судьбы - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Мираж" Светлана Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Марины Хлебниковой. Она отметила, что эти домыслы часто создают организаторы мероприятий, когда срывается сотрудничество с артистом.

"Это любимая тема многих организаторов. Когда не могут договориться о каких-то условиях с артистом, они очень часто списывают все на алкоголь, просто потому что им больше ничего не остается. Грубо говоря, артист их кинул, а им надо как-то выйти из ситуации", – рассказала певица.

Несколько лет назад, по словам Разиной в интервью Teleprogramma.pro, о ней ходили такие же слухи. Солистка не захотела принимать участие в концертах "Миража" из-за низкой посещаемости публики. Тогда появились домыслы о ее алкогольной зависимости.

"Чтобы я не составляла конкуренцию "Миражу", они и запустили информацию, что я алкоголичка. То есть это любимый способ борьбы с конкуренцией и во всяких таких щекотливых ситуациях", – добавила звезда.

Светлана отметила, что не верит в алкоголизм Хлебниковой из-за разрыва отношений, поскольку Марина "сильная женщина".
Ранее в СМИ стала появляться информация, что в крови артистки, госпитализированной после пожара в собственной квартире, обнаружены следы алкоголя.
Сотрудники МЧС на месте пожара в жилом доме на улице Ратной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 14:48Шоубиз
Очаг возгорания в квартире певицы Марины Хлебниковой находился в спальне
 
ШоубизШоу-бизнесМиражСветлана РазинаЗнаменитостиМарина Хлебникова
 
 
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