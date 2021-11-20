"Любимая тема": Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Хлебниковой
Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Хлебниковой и назвала ее "сильной женщиной"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСветлана Разина на премьере фильма "Наша Russia. Яйца судьбы"
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Мираж" Светлана Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Марины Хлебниковой. Она отметила, что эти домыслы часто создают организаторы мероприятий, когда срывается сотрудничество с артистом.
"Это любимая тема многих организаторов. Когда не могут договориться о каких-то условиях с артистом, они очень часто списывают все на алкоголь, просто потому что им больше ничего не остается. Грубо говоря, артист их кинул, а им надо как-то выйти из ситуации", – рассказала певица.
Несколько лет назад, по словам Разиной в интервью Teleprogramma.pro, о ней ходили такие же слухи. Солистка не захотела принимать участие в концертах "Миража" из-за низкой посещаемости публики. Тогда появились домыслы о ее алкогольной зависимости.
"Чтобы я не составляла конкуренцию "Миражу", они и запустили информацию, что я алкоголичка. То есть это любимый способ борьбы с конкуренцией и во всяких таких щекотливых ситуациях", – добавила звезда.
Светлана отметила, что не верит в алкоголизм Хлебниковой из-за разрыва отношений, поскольку Марина "сильная женщина".
Ранее в СМИ стала появляться информация, что в крови артистки, госпитализированной после пожара в собственной квартире, обнаружены следы алкоголя.