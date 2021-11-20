https://ria.ru/20211120/razina-1759859258.html

"Любимая тема": Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Хлебниковой

"Любимая тема": Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Хлебниковой - РИА Новости, 20.11.2021

"Любимая тема": Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Хлебниковой

Бывшая солистка группы "Мираж" Светлана Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Марины Хлебниковой. Она отметила, что эти домыслы часто создают... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T02:27

2021-11-20T02:27

2021-11-20T02:27

шоубиз

шоу-бизнес

мираж

светлана разина

знаменитости

марина хлебникова

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Мираж" Светлана Разина прокомментировала слухи об алкоголизме Марины Хлебниковой. Она отметила, что эти домыслы часто создают организаторы мероприятий, когда срывается сотрудничество с артистом.Несколько лет назад, по словам Разиной в интервью Teleprogramma.pro, о ней ходили такие же слухи. Солистка не захотела принимать участие в концертах "Миража" из-за низкой посещаемости публики. Тогда появились домыслы о ее алкогольной зависимости.Светлана отметила, что не верит в алкоголизм Хлебниковой из-за разрыва отношений, поскольку Марина "сильная женщина".Ранее в СМИ стала появляться информация, что в крови артистки, госпитализированной после пожара в собственной квартире, обнаружены следы алкоголя.

https://ria.ru/20211119/ochag-1759817775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, мираж, светлана разина, знаменитости, марина хлебникова