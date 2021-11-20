https://ria.ru/20211120/posobiya-1759987580.html

Минтруд заявил, что из-за выигрыша в лотерею нельзя лишать детских пособий

Минтруд заявил, что из-за выигрыша в лотерею нельзя лишать детских пособий - РИА Новости, 20.11.2021

Минтруд заявил, что из-за выигрыша в лотерею нельзя лишать детских пособий

Выигрыш в лотерею или на тотализаторе не может стать поводом для лишения детского пособия, однако эти деньги будут учитываться при оценке доходов и нуждаемости... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T19:33

2021-11-20T19:33

2021-11-20T20:31

общество

семья

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

жилье

россия

детские пособия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Выигрыш в лотерею или на тотализаторе не может стать поводом для лишения детского пособия, однако эти деньги будут учитываться при оценке доходов и нуждаемости семьи, сообщил Минтруд.В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ сообщения о перечне причин для отказа в выплатах не соответствуют действительности."Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия", — подчеркнули в министерстве.Там пояснили, что в проекте постановления, направленном на общественное обсуждение, уточняются правила оценки доходов и имущества россиян, которым могут назначить детское пособие. В их число входят нуждающиеся семьи с детьми от трех до семи лет, одинокие родители с детьми от восьми до 17 лет и беременные, вставшие на учет на ранних сроках.Согласно документу, члены семьи, которые находятся в тюрьме, армии, под арестом или на принудительном лечении, не будут учитываться при оценке доходов. Это же касается арестованной недвижимости и транспортных средств; выданных семье грантов на предпринимательскую деятельность; транспортных средств в розыске; целевых субсидий, которые выдаются в регионах для покупки жилья или транспорта, а также купленного за их счет имущества.

https://ria.ru/20211118/mrot-1759696031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, семья, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), жилье, россия, детские пособия