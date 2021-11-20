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Минтруд заявил, что из-за выигрыша в лотерею нельзя лишать детских пособий
Минтруд заявил, что из-за выигрыша в лотерею нельзя лишать детских пособий - РИА Новости, 20.11.2021
Минтруд заявил, что из-за выигрыша в лотерею нельзя лишать детских пособий
Выигрыш в лотерею или на тотализаторе не может стать поводом для лишения детского пособия, однако эти деньги будут учитываться при оценке доходов и нуждаемости... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T19:33
2021-11-20T20:31
общество
семья
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
жилье
россия
детские пособия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Выигрыш в лотерею или на тотализаторе не может стать поводом для лишения детского пособия, однако эти деньги будут учитываться при оценке доходов и нуждаемости семьи, сообщил Минтруд.В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ сообщения о перечне причин для отказа в выплатах не соответствуют действительности."Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия", — подчеркнули в министерстве.Там пояснили, что в проекте постановления, направленном на общественное обсуждение, уточняются правила оценки доходов и имущества россиян, которым могут назначить детское пособие. В их число входят нуждающиеся семьи с детьми от трех до семи лет, одинокие родители с детьми от восьми до 17 лет и беременные, вставшие на учет на ранних сроках.Согласно документу, члены семьи, которые находятся в тюрьме, армии, под арестом или на принудительном лечении, не будут учитываться при оценке доходов. Это же касается арестованной недвижимости и транспортных средств; выданных семье грантов на предпринимательскую деятельность; транспортных средств в розыске; целевых субсидий, которые выдаются в регионах для покупки жилья или транспорта, а также купленного за их счет имущества.
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общество, семья, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), жилье, россия, детские пособия
19:33 20.11.2021 (обновлено: 20:31 20.11.2021)
 
Минтруд заявил, что из-за выигрыша в лотерею нельзя лишать детских пособий

Минтруд заявил, что выигрыш в лотерею не является поводом для лишения детских пособий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Выигрыш в лотерею или на тотализаторе не может стать поводом для лишения детского пособия, однако эти деньги будут учитываться при оценке доходов и нуждаемости семьи, сообщил Минтруд.
В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ сообщения о перечне причин для отказа в выплатах не соответствуют действительности.
"Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия", — подчеркнули в министерстве.
Там пояснили, что в проекте постановления, направленном на общественное обсуждение, уточняются правила оценки доходов и имущества россиян, которым могут назначить детское пособие. В их число входят нуждающиеся семьи с детьми от трех до семи лет, одинокие родители с детьми от восьми до 17 лет и беременные, вставшие на учет на ранних сроках.
Согласно документу, члены семьи, которые находятся в тюрьме, армии, под арестом или на принудительном лечении, не будут учитываться при оценке доходов. Это же касается арестованной недвижимости и транспортных средств; выданных семье грантов на предпринимательскую деятельность; транспортных средств в розыске; целевых субсидий, которые выдаются в регионах для покупки жилья или транспорта, а также купленного за их счет имущества.
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ОбществоСемьяМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ЖильеРоссияДетские пособия
 
 
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