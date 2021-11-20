12:35 20.11.2021 (обновлено: 15:09 20.11.2021)
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного за сохранение традиций
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем рождения, отметив усилия по укреплению РПЦ и наградив Орденом Андрея Первозванного.
Церемония прошла в Кремле. Патриарху в субботу исполняется 75 лет.
"Позвольте сердечно поздравить вас с юбилеем. Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения. И следуете ему с достоинством мудростью, глубоким пониманием за ответственность нашего народа, за судьбу России", - сказал Путин в начале церемонии.
Президент добавил, что Русская Православная Церковь знала разные времена. "Но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во много результат ваших личных усилий и неустанных пасторских трудов", - сказал Путин.
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Президент подписал указ о награждении патриарха орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций. "За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)", - сообщает пресс-служба Кремля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Он - шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.