https://ria.ru/20211120/orden-1759946728.html

Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного - РИА Новости, 20.11.2021

Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем рождения, отметив усилия по укреплению РПЦ и... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T12:35

2021-11-20T12:35

2021-11-20T15:09

религия

общество

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем рождения, отметив усилия по укреплению РПЦ и наградив Орденом Андрея Первозванного.Церемония прошла в Кремле. Патриарху в субботу исполняется 75 лет."Позвольте сердечно поздравить вас с юбилеем. Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения. И следуете ему с достоинством мудростью, глубоким пониманием за ответственность нашего народа, за судьбу России", - сказал Путин в начале церемонии.Президент добавил, что Русская Православная Церковь знала разные времена. "Но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во много результат ваших личных усилий и неустанных пасторских трудов", - сказал Путин.Президент подписал указ о награждении патриарха орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций. "За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)", - сообщает пресс-служба Кремля.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Он - шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.

https://ria.ru/20211120/patriarkh-1759585192.html

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общество, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия