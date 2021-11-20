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Жителя Уфы наградили медалью "За доблесть" за спасение тонущей девочки
Жителя Уфы наградили медалью "За доблесть" за спасение тонущей девочки - РИА Новости, 20.11.2021
Жителя Уфы наградили медалью "За доблесть" за спасение тонущей девочки
Медаль "За доблесть" получил уфимец, спасший семилетнюю девочку, тонущую в обледеневшем озере в центре Уфы, сообщили в госкомитете по ЧС по Башкирии. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T17:44
2021-11-20T17:44
общество
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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УФА, 20 ноя - РИА Новости. Медаль "За доблесть" получил уфимец, спасший семилетнюю девочку, тонущую в обледеневшем озере в центре Уфы, сообщили в госкомитете по ЧС по Башкирии.Ранее сообщалось, что 17 ноября 41-летний Денис Наумчик, гулявший с женой и с двумя детьми в парке имени Ивана Якутова в Уфе, спас семилетнюю девочку, тонущую в озере Солдатское. Мужчина, спасая ее, сам провалился в лед, но смог доплыть с ребёнком до берега водоема. Его супруга забрала замёрзшую девочку домой, чтобы согреть и вызвала скорую помощь. Пострадавшей оказали медицинскую помощь."За спасение семилетнего ребенка – медаль "За доблесть" от госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Наградили мужчину, который вытащил из воды тонущую девочку. ЧП произошло в парке Якутова", - говорится в сообщении госкомитета.В ведомстве добавили, что героя представят к государственной награде МЧС России.
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общество, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
17:44 20.11.2021
 
Жителя Уфы наградили медалью "За доблесть" за спасение тонущей девочки

Жителя Уфы Наумчика наградили медалью "За доблесть" за спасение тонущей семилетней девочки

© Фото : ГУ МЧС по Республике БашкортостанДенис Наумчик, спасший девочку, тонувшую в озере в Уфе
Денис Наумчик, спасший девочку, тонувшую в озере в Уфе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : ГУ МЧС по Республике Башкортостан
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УФА, 20 ноя - РИА Новости. Медаль "За доблесть" получил уфимец, спасший семилетнюю девочку, тонущую в обледеневшем озере в центре Уфы, сообщили в госкомитете по ЧС по Башкирии.
Ранее сообщалось, что 17 ноября 41-летний Денис Наумчик, гулявший с женой и с двумя детьми в парке имени Ивана Якутова в Уфе, спас семилетнюю девочку, тонущую в озере Солдатское. Мужчина, спасая ее, сам провалился в лед, но смог доплыть с ребёнком до берега водоема. Его супруга забрала замёрзшую девочку домой, чтобы согреть и вызвала скорую помощь. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.
"За спасение семилетнего ребенка – медаль "За доблесть" от госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Наградили мужчину, который вытащил из воды тонущую девочку. ЧП произошло в парке Якутова", - говорится в сообщении госкомитета.
В ведомстве добавили, что героя представят к государственной награде МЧС России.
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ОбществоУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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