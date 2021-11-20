https://ria.ru/20211120/medal-1759976850.html

Жителя Уфы наградили медалью "За доблесть" за спасение тонущей девочки

Жителя Уфы наградили медалью "За доблесть" за спасение тонущей девочки - РИА Новости, 20.11.2021

Жителя Уфы наградили медалью "За доблесть" за спасение тонущей девочки

Медаль "За доблесть" получил уфимец, спасший семилетнюю девочку, тонущую в обледеневшем озере в центре Уфы, сообщили в госкомитете по ЧС по Башкирии. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T17:44

2021-11-20T17:44

2021-11-20T17:44

общество

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759545527_0:193:958:732_1920x0_80_0_0_60ac85060e86d00f928d281dc61daa6a.jpg

УФА, 20 ноя - РИА Новости. Медаль "За доблесть" получил уфимец, спасший семилетнюю девочку, тонущую в обледеневшем озере в центре Уфы, сообщили в госкомитете по ЧС по Башкирии.Ранее сообщалось, что 17 ноября 41-летний Денис Наумчик, гулявший с женой и с двумя детьми в парке имени Ивана Якутова в Уфе, спас семилетнюю девочку, тонущую в озере Солдатское. Мужчина, спасая ее, сам провалился в лед, но смог доплыть с ребёнком до берега водоема. Его супруга забрала замёрзшую девочку домой, чтобы согреть и вызвала скорую помощь. Пострадавшей оказали медицинскую помощь."За спасение семилетнего ребенка – медаль "За доблесть" от госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Наградили мужчину, который вытащил из воды тонущую девочку. ЧП произошло в парке Якутова", - говорится в сообщении госкомитета.В ведомстве добавили, что героя представят к государственной награде МЧС России.

https://ria.ru/20211118/posmertno-1759721425.html

уфа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия