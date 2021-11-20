https://ria.ru/20211120/krym-1759986710.html

Кулеба ответил президенту Болгарии на заявление о российском Крыме

Кулеба ответил президенту Болгарии на заявление о российском Крыме - РИА Новости, 20.11.2021

Кулеба ответил президенту Болгарии на заявление о российском Крыме

Президент Болгарии Румен Радев нанес удар по дружеским украинско-болгарским отношениям, назвав Крым российским. Такое мнение в Twitter высказал глава МИД... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T19:23

2021-11-20T19:23

2021-11-20T20:06

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КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев нанес удар по дружеским украинско-болгарским отношениям, назвав Крым российским. Такое мнение в Twitter высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.По данным украинского издания "Гордон", в четверг во время предвыборных теледебатов Радев заявил, что сейчас "Крым российский".Впоследствии он еще раз озвучил эту позицию болгарским СМИ: по его словам, "драмы нет, вопрос абсолютно ясен". В комментарии телеканалу bTV президент отметил, что "в политике есть реалии", и указал на российскую принадлежность полуострова. При этом он назвал возвращение региона в состав России "нарушением международного права".После этого МИД Украины вызвал болгарского посла в Киеве. В министерстве отметили, что заявления главы государства "резко диссонируют с официальной позицией Софии". Ведомство ждет от Радева опровержения.

https://ria.ru/20211120/krym-1759930390.html

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в мире, twitter, киев, оон, севастополь, мид украины, дмитрий кулеба, румен радев, россия