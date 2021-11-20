19:23 20.11.2021 (обновлено: 20:06 20.11.2021)
Кулеба ответил президенту Болгарии на заявление о российском Крыме
Глава МИД Украины Кулеба ответил президенту Болгарии Радеву на слова о российском Крыме
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев нанес удар по дружеским украинско-болгарским отношениям, назвав Крым российским. Такое мнение в Twitter высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он <...> подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", — считает украинский министр.
По данным украинского издания "Гордон", в четверг во время предвыборных теледебатов Радев заявил, что сейчас "Крым российский".
Впоследствии он еще раз озвучил эту позицию болгарским СМИ: по его словам, "драмы нет, вопрос абсолютно ясен". В комментарии телеканалу bTV президент отметил, что "в политике есть реалии", и указал на российскую принадлежность полуострова. При этом он назвал возвращение региона в состав России "нарушением международного права".
После этого МИД Украины вызвал болгарского посла в Киеве. В министерстве отметили, что заявления главы государства "резко диссонируют с официальной позицией Софии". Ведомство ждет от Радева опровержения.