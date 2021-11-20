https://ria.ru/20211120/kirill-1759953197.html

Патриарх Кирилл рассказал, о чем ежедневно молится

Патриарх Кирилл рассказал, о чем ежедневно молится - РИА Новости, 20.11.2021

Патриарх Кирилл рассказал, о чем ежедневно молится

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что молится о народе России, президенте, стране и Русской православной церкви каждый день. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T13:53

2021-11-20T13:53

2021-11-20T13:53

религия

санкт-петербург

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что молится о народе России, президенте, стране и Русской православной церкви каждый день."Я всегда молюсь о нашем народе. Всегда молюсь о президенте. Молюсь о нашей стране. Но, конечно, в первую очередь я молюсь о нашей церкви, чтобы Господь оградил нас от расколов, от разделений, от всего, что ослабляет церковный организм. Вот эта молитва присутствует у меня каждый день", - сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1" в день своего 75-летия.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Он - шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.

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санкт-петербург, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия