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Религия
https://ria.ru/20211120/kirill-1759952509.html
У России есть большой запас прочности, заявил патриарх Кирилл
У России есть большой запас прочности, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.11.2021
У России есть большой запас прочности, заявил патриарх Кирилл
Россия идет по своему историческому пути с большим запасом прочности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, принимая от президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:45
2021-11-20T13:45
религия
санкт-петербург
владимир путин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия идет по своему историческому пути с большим запасом прочности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, принимая от президента РФ Владимира Путина в Кремле орден Андрея Первозванного в день своего 75-летия."Мы сознаем, что мы живем в счастливой стране. Хотя много проблем, и мы их сознаем, мы имеем самое главное: мы свободны, мы независимы, мы сохранили нашу культуру и нашу веру. Сохранился наш народ, несмотря на тяжелейшие перипетии ХХ века. Сегодня Россия с большим запасом прочности идет по своему историческому пути", - сказал патриарх, приняв награду.Он поблагодарил Путина от своего имени и имени церкви за "неизменное внимание к духовной жизни людей, за соотношение политики с нравственностью, за стремление строить жизнь нашего отечества не только на законе, но и на правде". "Я знаю, что огромное количество русских людей и абсолютное большинство чад Русской православной церкви сегодня разделяют мои слова", - добавил он.Орден Андрея Первозванного, подчеркнул патриарх, неслучайно стал высшей наградой России: "он был одним из 12 апостолов, который просветил светом христовой истины ту землю, которая сегодня является значительной частью России, поэтому конечно является в каком то смысле не только высшим государственным знаком отличия, но и святыней, потому что на нем изображен святой Андрей Первозванный".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Он - шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.
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санкт-петербург, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
13:45 20.11.2021
 
У России есть большой запас прочности, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл заявил, что Россия идет по историческому пути с большим запасом прочности

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия идет по своему историческому пути с большим запасом прочности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, принимая от президента РФ Владимира Путина в Кремле орден Андрея Первозванного в день своего 75-летия.
"Мы сознаем, что мы живем в счастливой стране. Хотя много проблем, и мы их сознаем, мы имеем самое главное: мы свободны, мы независимы, мы сохранили нашу культуру и нашу веру. Сохранился наш народ, несмотря на тяжелейшие перипетии ХХ века. Сегодня Россия с большим запасом прочности идет по своему историческому пути", - сказал патриарх, приняв награду.
Он поблагодарил Путина от своего имени и имени церкви за "неизменное внимание к духовной жизни людей, за соотношение политики с нравственностью, за стремление строить жизнь нашего отечества не только на законе, но и на правде". "Я знаю, что огромное количество русских людей и абсолютное большинство чад Русской православной церкви сегодня разделяют мои слова", - добавил он.
Орден Андрея Первозванного, подчеркнул патриарх, неслучайно стал высшей наградой России: "он был одним из 12 апостолов, который просветил светом христовой истины ту землю, которая сегодня является значительной частью России, поэтому конечно является в каком то смысле не только высшим государственным знаком отличия, но и святыней, потому что на нем изображен святой Андрей Первозванный".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Он - шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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РелигияСанкт-ПетербургВладимир ПутинРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
 
 
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