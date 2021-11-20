11:02 20.11.2021 (обновлено: 11:03 20.11.2021)
Казань получила статус молодежной столицы ОИС — 2022
Казань получила статус молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022
КАЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022", сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"На заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества принято решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022". Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в доме правительства республики", - говорится в сообщении.
"Это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Получению статуса молодежной столицы ОИС предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан уже на протяжении многих лет принимает на своей территории крупные молодежные международные мероприятия", - сказал Минниханов.
По его словам, в статусе молодежной столицы ОИС Казань в 2022 году планирует принять ряд международных мероприятий. В их числе глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки и другие. Президент Татарстана поручил министерству по делам молодежи республики подготовить итоговый план мероприятий, внести предложения по оргкомитету, а также организовать необходимую межведомственную работу.
В сентябре текущего года в ходе встречи Минниханова с президентом молодежного форума Организации Исламского сотрудничества Тахой Айханом были обсуждены вопросы сотрудничества в области молодежной политики, организации ряда совместных мероприятий по линии взаимодействия России и ОИС. Это в том числе форум молодых предпринимателей стран ОИС, традиционный форум молодых дипломатов стран ОИС, фестиваль мусульманского кино и молодежный кинофестиваль, который проходит в его рамках. Совместно с минмолодежи Татарстана был открыт проектный офис по международному молодежному сотрудничеству со странами ОИС.
Молодежная столица стран ОИС – это статус, который присуждается городу на год, в течение которого город-победитель получает шанс продемонстрировать приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи. Столица стран ОИС реализует новые идеи, инновационные проекты с участием молодежи и становится ролевой моделью для дальнейшего развития других городов стран ОИС. Город-победитель развивает международное сотрудничество и привлекает партнеров для развития инфраструктуры.