Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211120/kazan-1759939584.html
Казань получила статус молодежной столицы ОИС — 2022
Казань получила статус молодежной столицы ОИС — 2022 - РИА Новости, 20.11.2021
Казань получила статус молодежной столицы ОИС — 2022
Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022", сообщает... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:02
2021-11-20T11:03
республика татарстан
малайзия
доха
рустам минниханов
организация исламского сотрудничества
россия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752710422_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_a3f410385c5b783a8254d9aaccabf5f4.jpg
КАЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022", сообщает пресс-служба президента Татарстана."На заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества принято решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022". Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в доме правительства республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что в разные годы данного статуса удостаивались города Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и ряд других."Это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Получению статуса молодежной столицы ОИС предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан уже на протяжении многих лет принимает на своей территории крупные молодежные международные мероприятия", - сказал Минниханов.По его словам, в статусе молодежной столицы ОИС Казань в 2022 году планирует принять ряд международных мероприятий. В их числе глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки и другие. Президент Татарстана поручил министерству по делам молодежи республики подготовить итоговый план мероприятий, внести предложения по оргкомитету, а также организовать необходимую межведомственную работу.В сентябре текущего года в ходе встречи Минниханова с президентом молодежного форума Организации Исламского сотрудничества Тахой Айханом были обсуждены вопросы сотрудничества в области молодежной политики, организации ряда совместных мероприятий по линии взаимодействия России и ОИС. Это в том числе форум молодых предпринимателей стран ОИС, традиционный форум молодых дипломатов стран ОИС, фестиваль мусульманского кино и молодежный кинофестиваль, который проходит в его рамках. Совместно с минмолодежи Татарстана был открыт проектный офис по международному молодежному сотрудничеству со странами ОИС.Молодежная столица стран ОИС – это статус, который присуждается городу на год, в течение которого город-победитель получает шанс продемонстрировать приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи. Столица стран ОИС реализует новые идеи, инновационные проекты с участием молодежи и становится ролевой моделью для дальнейшего развития других городов стран ОИС. Город-победитель развивает международное сотрудничество и привлекает партнеров для развития инфраструктуры.
https://rsport.ria.ru/20210924/sport-1751723646.html
https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html
малайзия
доха
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752710422_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e85ab9ca7fbccc7a68f4d6442b3a0462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
малайзия, доха, рустам минниханов, организация исламского сотрудничества, россия, религия
11:02 20.11.2021 (обновлено: 11:03 20.11.2021)
 
Казань получила статус молодежной столицы ОИС — 2022

Казань получила статус молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022", сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"На заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества принято решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022". Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в доме правительства республики", - говорится в сообщении.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 22:26Республика Татарстан
Всемирный конгресс по спортивной медицине-2024 пройдет в Казани
Отмечается, что в разные годы данного статуса удостаивались города Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и ряд других.
"Это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Получению статуса молодежной столицы ОИС предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан уже на протяжении многих лет принимает на своей территории крупные молодежные международные мероприятия", - сказал Минниханов.
По его словам, в статусе молодежной столицы ОИС Казань в 2022 году планирует принять ряд международных мероприятий. В их числе глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки и другие. Президент Татарстана поручил министерству по делам молодежи республики подготовить итоговый план мероприятий, внести предложения по оргкомитету, а также организовать необходимую межведомственную работу.
В сентябре текущего года в ходе встречи Минниханова с президентом молодежного форума Организации Исламского сотрудничества Тахой Айханом были обсуждены вопросы сотрудничества в области молодежной политики, организации ряда совместных мероприятий по линии взаимодействия России и ОИС. Это в том числе форум молодых предпринимателей стран ОИС, традиционный форум молодых дипломатов стран ОИС, фестиваль мусульманского кино и молодежный кинофестиваль, который проходит в его рамках. Совместно с минмолодежи Татарстана был открыт проектный офис по международному молодежному сотрудничеству со странами ОИС.
Молодежная столица стран ОИС – это статус, который присуждается городу на год, в течение которого город-победитель получает шанс продемонстрировать приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи. Столица стран ОИС реализует новые идеи, инновационные проекты с участием молодежи и становится ролевой моделью для дальнейшего развития других городов стран ОИС. Город-победитель развивает международное сотрудничество и привлекает партнеров для развития инфраструктуры.
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 22:12Республика Татарстан
Татарстан стал лидером в нацпроекте "Безопасные качественные дороги"
 
Республика ТатарстанМалайзияДохаРустам МиннихановОрганизация исламского сотрудничестваРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
10:30Россия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины
10:28Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана
10:25Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы
Лента новостейМолния
В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий ГаркалинРоссия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от УкраиныГлава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями АфганистанаПравительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы