https://ria.ru/20211120/kazan-1759939584.html

Казань получила статус молодежной столицы ОИС — 2022

Казань получила статус молодежной столицы ОИС — 2022 - РИА Новости, 20.11.2021

Казань получила статус молодежной столицы ОИС — 2022

Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022", сообщает... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:02

2021-11-20T11:02

2021-11-20T11:03

республика татарстан

малайзия

доха

рустам минниханов

организация исламского сотрудничества

россия

религия

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КАЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022", сообщает пресс-служба президента Татарстана."На заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества принято решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022". Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в доме правительства республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что в разные годы данного статуса удостаивались города Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и ряд других."Это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Получению статуса молодежной столицы ОИС предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан уже на протяжении многих лет принимает на своей территории крупные молодежные международные мероприятия", - сказал Минниханов.По его словам, в статусе молодежной столицы ОИС Казань в 2022 году планирует принять ряд международных мероприятий. В их числе глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки и другие. Президент Татарстана поручил министерству по делам молодежи республики подготовить итоговый план мероприятий, внести предложения по оргкомитету, а также организовать необходимую межведомственную работу.В сентябре текущего года в ходе встречи Минниханова с президентом молодежного форума Организации Исламского сотрудничества Тахой Айханом были обсуждены вопросы сотрудничества в области молодежной политики, организации ряда совместных мероприятий по линии взаимодействия России и ОИС. Это в том числе форум молодых предпринимателей стран ОИС, традиционный форум молодых дипломатов стран ОИС, фестиваль мусульманского кино и молодежный кинофестиваль, который проходит в его рамках. Совместно с минмолодежи Татарстана был открыт проектный офис по международному молодежному сотрудничеству со странами ОИС.Молодежная столица стран ОИС – это статус, который присуждается городу на год, в течение которого город-победитель получает шанс продемонстрировать приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи. Столица стран ОИС реализует новые идеи, инновационные проекты с участием молодежи и становится ролевой моделью для дальнейшего развития других городов стран ОИС. Город-победитель развивает международное сотрудничество и привлекает партнеров для развития инфраструктуры.

https://rsport.ria.ru/20210924/sport-1751723646.html

https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html

малайзия

доха

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малайзия, доха, рустам минниханов, организация исламского сотрудничества, россия, религия