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Аналитики рассказали о планах россиян на ипотеку
Аналитики рассказали о планах россиян на ипотеку - РИА Новости, 20.11.2021
Аналитики рассказали о планах россиян на ипотеку
Более половины россиян планируют взять ипотеку, почти треть из них надеются уложиться в 3-5 миллионов рублей, говорится в исследовании платформы залогового... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:34
2021-11-20T08:34
общество
ипотека
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более половины россиян планируют взять ипотеку, почти треть из них надеются уложиться в 3-5 миллионов рублей, говорится в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Больше половины (52%) россиян планируют взять ипотечный кредит. Порядка 31% опрошенных задумываются о такой возможности, но пока не определились с планами. Не рассматривают ипотеку 17% респондентов", - выяснили аналитики.Чуть более четверти (27%) граждан, которые планируют купить жилье в кредит, намерены оформить его в течение ближайшего года, около 36% - в ближайшие 2-3 года, а еще 29% - в течение пяти лет. Затруднились назвать сроки 8% респондентов.Почти треть (32%) будущих ипотечников рассчитывают на ипотечный кредит в размере 3-5 миллионов рублей, а еще 31% опрошенных - в 5-10 миллионов рублей. Более 10 миллионов рублей кредитных средств на покупку жилья планируют взять 21% граждан, сумму в пределах 3 миллионов рублей – всего 16% респондентов.Треть опрошенных, которые не планируют брать ипотеку в принципе, основным сдерживающим фактором назвали низкий доход, каждый четвертый признался в наличии нескольких кредитов, еще 23% респондентов смущают высокие цены на жилье, а 22% боятся потерять источник дохода. Около 16% россиян считают ставки по ипотечным кредитам слишком высокими, а 12% предпочитают вообще не брать кредиты.Исследование проводилось в ноябре среди 4200 совершеннолетних жителей России из всех регионов страны. На некоторые вопросы респонденты могли дать несколько вариантов ответа и предложить свой ответ.
https://realty.ria.ru/20211120/ipoteka-1759688677.html
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общество, ипотека, россия
08:34 20.11.2021
 
Аналитики рассказали о планах россиян на ипотеку

Online-Ipoteka: больше половины россиян планируют взять ипотеку

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более половины россиян планируют взять ипотеку, почти треть из них надеются уложиться в 3-5 миллионов рублей, говорится в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Больше половины (52%) россиян планируют взять ипотечный кредит. Порядка 31% опрошенных задумываются о такой возможности, но пока не определились с планами. Не рассматривают ипотеку 17% респондентов", - выяснили аналитики.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
08:00
Средний размер ипотеки в России приближается к 4 млн рублей
Чуть более четверти (27%) граждан, которые планируют купить жилье в кредит, намерены оформить его в течение ближайшего года, около 36% - в ближайшие 2-3 года, а еще 29% - в течение пяти лет. Затруднились назвать сроки 8% респондентов.
Почти треть (32%) будущих ипотечников рассчитывают на ипотечный кредит в размере 3-5 миллионов рублей, а еще 31% опрошенных - в 5-10 миллионов рублей. Более 10 миллионов рублей кредитных средств на покупку жилья планируют взять 21% граждан, сумму в пределах 3 миллионов рублей – всего 16% респондентов.
Треть опрошенных, которые не планируют брать ипотеку в принципе, основным сдерживающим фактором назвали низкий доход, каждый четвертый признался в наличии нескольких кредитов, еще 23% респондентов смущают высокие цены на жилье, а 22% боятся потерять источник дохода. Около 16% россиян считают ставки по ипотечным кредитам слишком высокими, а 12% предпочитают вообще не брать кредиты.
Исследование проводилось в ноябре среди 4200 совершеннолетних жителей России из всех регионов страны. На некоторые вопросы респонденты могли дать несколько вариантов ответа и предложить свой ответ.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 02:20
Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
 
ОбществоИпотекаРоссия
 
 
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