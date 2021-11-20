https://ria.ru/20211120/ipoteka-1759929169.html

Аналитики рассказали о планах россиян на ипотеку

Аналитики рассказали о планах россиян на ипотеку - РИА Новости, 20.11.2021

Аналитики рассказали о планах россиян на ипотеку

Более половины россиян планируют взять ипотеку, почти треть из них надеются уложиться в 3-5 миллионов рублей, говорится в исследовании платформы залогового... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T08:34

2021-11-20T08:34

2021-11-20T08:34

общество

ипотека

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более половины россиян планируют взять ипотеку, почти треть из них надеются уложиться в 3-5 миллионов рублей, говорится в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Больше половины (52%) россиян планируют взять ипотечный кредит. Порядка 31% опрошенных задумываются о такой возможности, но пока не определились с планами. Не рассматривают ипотеку 17% респондентов", - выяснили аналитики.Чуть более четверти (27%) граждан, которые планируют купить жилье в кредит, намерены оформить его в течение ближайшего года, около 36% - в ближайшие 2-3 года, а еще 29% - в течение пяти лет. Затруднились назвать сроки 8% респондентов.Почти треть (32%) будущих ипотечников рассчитывают на ипотечный кредит в размере 3-5 миллионов рублей, а еще 31% опрошенных - в 5-10 миллионов рублей. Более 10 миллионов рублей кредитных средств на покупку жилья планируют взять 21% граждан, сумму в пределах 3 миллионов рублей – всего 16% респондентов.Треть опрошенных, которые не планируют брать ипотеку в принципе, основным сдерживающим фактором назвали низкий доход, каждый четвертый признался в наличии нескольких кредитов, еще 23% респондентов смущают высокие цены на жилье, а 22% боятся потерять источник дохода. Около 16% россиян считают ставки по ипотечным кредитам слишком высокими, а 12% предпочитают вообще не брать кредиты.Исследование проводилось в ноябре среди 4200 совершеннолетних жителей России из всех регионов страны. На некоторые вопросы респонденты могли дать несколько вариантов ответа и предложить свой ответ.

https://realty.ria.ru/20211120/ipoteka-1759688677.html

https://ria.ru/20211109/kredit-1758145751.html

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общество, ипотека, россия