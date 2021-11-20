https://ria.ru/20211120/gaz-1759924855.html

Украинцев испугала "уловка" "Газпрома"

На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы - РИА Новости, 20.11.2021

Украинцев испугала "уловка" "Газпрома"

"Газпром" может использовать "уловку" по "Северному потоку — 2", поставив под угрозу отопительный сезон на Украине, утверждает "РБК-Украина". РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T04:03

2021-11-20T04:03

2021-11-20T05:32

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nord stream 2 ag

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Газпром" может использовать "уловку" по "Северному потоку — 2", поставив под угрозу отопительный сезон на Украине, утверждает "РБК-Украина".Речь идет о создании немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG как оператора "Северного потока — 2".Если это удастся сделать, газ в Евросоюз в обход Украины пойдет еще до завершения отопительного сезона, , полагает автор статьи. Из-за остановки транзита могут остаться без газоснабжения некоторые населенные пункты на Украине.По информации РБК-Украина, Киевом уже подготовлен план действий и прорабатываются минимум три варианта изменения работы ГТС на случай различного уровня сокращения транзита, вплоть до минимального. Детали плана пока не разглашаются.В минувший вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Процесс возобновится, когда компания создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку. Сертификацию в качестве независимого оператора нужна, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.Этой осенью на Украине разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, германия, евросоюз, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, ситуация на украине, россия