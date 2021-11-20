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Украинцев испугала "уловка" "Газпрома"
На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы - РИА Новости, 20.11.2021
Украинцев испугала "уловка" "Газпрома"
"Газпром" может использовать "уловку" по "Северному потоку — 2", поставив под угрозу отопительный сезон на Украине, утверждает "РБК-Украина". РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T04:03
2021-11-20T05:32
в мире
украина
германия
евросоюз
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
ситуация на украине
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Газпром" может использовать "уловку" по "Северному потоку — 2", поставив под угрозу отопительный сезон на Украине, утверждает "РБК-Украина".Речь идет о создании немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG как оператора "Северного потока — 2".Если это удастся сделать, газ в Евросоюз в обход Украины пойдет еще до завершения отопительного сезона, , полагает автор статьи. Из-за остановки транзита могут остаться без газоснабжения некоторые населенные пункты на Украине.По информации РБК-Украина, Киевом уже подготовлен план действий и прорабатываются минимум три варианта изменения работы ГТС на случай различного уровня сокращения транзита, вплоть до минимального. Детали плана пока не разглашаются.В минувший вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Процесс возобновится, когда компания создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку. Сертификацию в качестве независимого оператора нужна, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.Этой осенью на Украине разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, германия, евросоюз, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, ситуация на украине, россия
04:03 20.11.2021 (обновлено: 05:32 20.11.2021)
 
На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы

"РБК-Украина": фирма для управления "Северным потоком — 2" может быть "уловкой" "Газпрома"

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Газпром" может использовать "уловку" по "Северному потоку — 2", поставив под угрозу отопительный сезон на Украине, утверждает "РБК-Украина".
Речь идет о создании немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG как оператора "Северного потока — 2".
Если это удастся сделать, газ в Евросоюз в обход Украины пойдет еще до завершения отопительного сезона, , полагает автор статьи. Из-за остановки транзита могут остаться без газоснабжения некоторые населенные пункты на Украине.
По информации РБК-Украина, Киевом уже подготовлен план действий и прорабатываются минимум три варианта изменения работы ГТС на случай различного уровня сокращения транзита, вплоть до минимального. Детали плана пока не разглашаются.
"Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска "Северного потока — 2", как бы того не хотелось Украине, веских основания пока нет", - заключает автор материала.
В минувший вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Процесс возобновится, когда компания создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку. Сертификацию в качестве независимого оператора нужна, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
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Этой осенью на Украине разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаГерманияЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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