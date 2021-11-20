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Россия "измотала" геополитического соперника. Ради чего?
В США заявили, что Россия создает Западу проблемы "забавы ради" - РИА Новости, 20.11.2021
Россия "измотала" геополитического соперника. Ради чего?
Россия создает проблемы для стран Запада как с целью измотать геополитического соперника, так и просто ради "удовольствия", уверен американский военно-морской... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T15:26
2021-11-20T16:03
сша
веллингтон (город)
москва
владимир путин
нато
си цзиньпин
джеймс холмс
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия создает проблемы для стран Запада как с целью измотать геополитического соперника, так и просто ради "удовольствия", уверен американский военно-морской дипломат, заведующий кафедрой морской стратегии JC Wylie в Военно-морском колледже доктор Джеймс Холмс. Об этом он рассказал изданию 19Fortyfive.Эксперт считает, что Россия, "влияние" которой западные массмедиа отмечают практически во всех кризисных ситуациях, выделяет скромные средства и приказывает очень ограниченным силам "устраивать как можно больше хаоса". По словам Холмса, у такой стратегии нет другой цели, кроме как усложнить жизнь противнику.Дипломат привел пример подобной стратегии, рассказав о британском контингенте Веллингтона, отправленном в Иберию, чтобы отвлечь силы и внимание Наполеона от основного фронта на востоке Франции. "Император в шутку назвал кампанию под руководством британцев своей "испанской язвой". Это был назойливый, изнуряющий раздражитель, отвлекавший его стратегическое внимание и истощавший его боевые ресурсы", — объяснил Холмс.Однако эксперт также уверен, что Россия "провоцирует" Европу и США просто для морального удовлетворения, забавы ради."Мы также не должны сбрасывать со счетов веселье как мотив. Вы понимаете, что Путин ликует в геополитических играх. Если он сможет причинить неудобство нескольким соперникам, не разоряя казну, тем лучше. &lt;...&gt; Создание хаоса за счет стран ближнего зарубежья, НАТО и Соединенных Штатов способствует достижению геополитических целей России, в то время как Москва считает это стоящим делом. Это делает Владимира Путина более грозным конкурентом, чем лучше вооруженная, но лишенная чувства юмора фигура вроде Си Цзиньпина. У Путина рука слабее, но он играет хорошо", — резюмировал он.
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сша, веллингтон (город), москва, владимир путин, нато, си цзиньпин, джеймс холмс
15:26 20.11.2021 (обновлено: 16:03 20.11.2021)
 
В США заявили, что Россия создает Западу проблемы "забавы ради"

19Fortyfive: Россия провоцирует Запад в свое "удовольствие"

CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page/Petty Officer 2nd Class Ryan Bre / A Sailor stands watch aboard USS Charleston (LCS 18) in Guam.Военная база США на острове Гуам
Военная база США на острове Гуам - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page/Petty Officer 2nd Class Ryan Bre / A Sailor stands watch aboard USS Charleston (LCS 18) in Guam.
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия создает проблемы для стран Запада как с целью измотать геополитического соперника, так и просто ради "удовольствия", уверен американский военно-морской дипломат, заведующий кафедрой морской стратегии JC Wylie в Военно-морском колледже доктор Джеймс Холмс. Об этом он рассказал изданию 19Fortyfive.
Эксперт считает, что Россия, "влияние" которой западные массмедиа отмечают практически во всех кризисных ситуациях, выделяет скромные средства и приказывает очень ограниченным силам "устраивать как можно больше хаоса". По словам Холмса, у такой стратегии нет другой цели, кроме как усложнить жизнь противнику.
Дипломат привел пример подобной стратегии, рассказав о британском контингенте Веллингтона, отправленном в Иберию, чтобы отвлечь силы и внимание Наполеона от основного фронта на востоке Франции. "Император в шутку назвал кампанию под руководством британцев своей "испанской язвой". Это был назойливый, изнуряющий раздражитель, отвлекавший его стратегическое внимание и истощавший его боевые ресурсы", — объяснил Холмс.
Однако эксперт также уверен, что Россия "провоцирует" Европу и США просто для морального удовлетворения, забавы ради.
"Мы также не должны сбрасывать со счетов веселье как мотив. Вы понимаете, что Путин ликует в геополитических играх. Если он сможет причинить неудобство нескольким соперникам, не разоряя казну, тем лучше. <...> Создание хаоса за счет стран ближнего зарубежья, НАТО и Соединенных Штатов способствует достижению геополитических целей России, в то время как Москва считает это стоящим делом. Это делает Владимира Путина более грозным конкурентом, чем лучше вооруженная, но лишенная чувства юмора фигура вроде Си Цзиньпина. У Путина рука слабее, но он играет хорошо", — резюмировал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
11:35
WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
 
СШАВеллингтон (город)МоскваВладимир ПутинНАТОСи ЦзиньпинДжеймс Холмс
 
 
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