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Смертельное ДТП с блогером Губденским. Видео

Смертельное ДТП с блогером Губденским попало на видео - РИА Новости, 20.11.2021

Смертельное ДТП с блогером Губденским. Видео

Появились кадры с камеры наблюдения, заснявшей начало смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T17:52

2021-11-20T17:52

2021-11-20T21:30

происшествия

москва

авто

кутузовский проспект

саид губденский

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Появились кадры с камеры наблюдения, заснявшей начало смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.На видео запечатлен момент, когда BMW под управлением блогера Саида Губденского заносит во время движения, после чего машина выезжает на встречку. Об аварии на западе Москвы РИА Новости сообщили в экстренных службах. По словам собеседника агентства, два автомобиля столкнулись лоб в лоб, после чего в них врезался еще один. В результате аварии погибли два человека, один пострадал. ЧП произошло возле дома 33.Позднее стало известно, что ДТП устроил блогер Саид Губденский на своем BMW. Водитель скончался на месте происшествия.На странице у блогера свыше 498 тысяч подписчиков. Накануне он выкладывал в истории видео с тем, как гоняет по Москве.

https://ria.ru/20210806/poterpevshaya-1744659423.html

москва

кутузовский проспект

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Начало аварии на Кутузовском проспекте с участием BMW. Кадры с камеры слежения Начало аварии на Кутузовском проспекте с участием BMW. Кадры с камеры слежения 2021-11-20T17:52 true PT0M04S

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происшествия, москва, авто, кутузовский проспект, саид губденский