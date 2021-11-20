Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/dtp-1759969414.html
Смертельное ДТП с блогером Губденским. Видео
Смертельное ДТП с блогером Губденским попало на видео - РИА Новости, 20.11.2021
Смертельное ДТП с блогером Губденским. Видео
Появились кадры с камеры наблюдения, заснявшей начало смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T17:52
2021-11-20T21:30
происшествия
москва
авто
кутузовский проспект
саид губденский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759976103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3bc8baf5fb25f45ea498e013c0be8811.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Появились кадры с камеры наблюдения, заснявшей начало смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.На видео запечатлен момент, когда BMW под управлением блогера Саида Губденского заносит во время движения, после чего машина выезжает на встречку. Об аварии на западе Москвы РИА Новости сообщили в экстренных службах. По словам собеседника агентства, два автомобиля столкнулись лоб в лоб, после чего в них врезался еще один. В результате аварии погибли два человека, один пострадал. ЧП произошло возле дома 33.Позднее стало известно, что ДТП устроил блогер Саид Губденский на своем BMW. Водитель скончался на месте происшествия.На странице у блогера свыше 498 тысяч подписчиков. Накануне он выкладывал в истории видео с тем, как гоняет по Москве.
https://ria.ru/20210806/poterpevshaya-1744659423.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Начало аварии на Кутузовском проспекте с участием BMW. Кадры с камеры слежения
Начало аварии на Кутузовском проспекте с участием BMW. Кадры с камеры слежения
2021-11-20T17:52
true
PT0M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759976103_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_64ad4d828b19a5453fe7b3e4ee4ff4d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, авто, кутузовский проспект, саид губденский
17:52 20.11.2021 (обновлено: 21:30 20.11.2021)
 
Смертельное ДТП с блогером Губденским попало на видео

Появилось видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве с блогером Губденским

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Появились кадры с камеры наблюдения, заснявшей начало смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.
На видео запечатлен момент, когда BMW под управлением блогера Саида Губденского заносит во время движения, после чего машина выезжает на встречку.
Об аварии на западе Москвы РИА Новости сообщили в экстренных службах. По словам собеседника агентства, два автомобиля столкнулись лоб в лоб, после чего в них врезался еще один. В результате аварии погибли два человека, один пострадал. ЧП произошло возле дома 33.
Позднее стало известно, что ДТП устроил блогер Саид Губденский на своем BMW. Водитель скончался на месте происшествия.
На странице у блогера свыше 498 тысяч подписчиков. Накануне он выкладывал в истории видео с тем, как гоняет по Москве.
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 12:37
Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 1,7 миллиона рублей
 
ПроисшествияМоскваАвтоКутузовский проспектСаид Губденский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19
03:02В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
02:25Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
02:18У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
02:17Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП
02:08Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях
02:04В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге
02:01Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие
01:55В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
01:32Болгары отреагировали на новое высказывание президента о Крыме
01:16Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
01:11В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
00:42РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
00:30СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
00:19Трамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"
00:00В России отмечают Михайлов день
23:49Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
23:31Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
23:24В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
23:21Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Лента новостейМолния
Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантовБлогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетяхУ берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантовКакие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТПРоссиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьяхВ Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митингеРогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружиеВ Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатраБолгары отреагировали на новое высказывание президента о КрымеКак узнать, есть ли в сыре пальмовое маслоВ Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мостРБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездовСК проверит информацию о драке подростков в ПодмосковьеТрамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"В России отмечают Михайлов деньГубернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогодыВ аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией