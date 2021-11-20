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Смертельное ДТП с блогером Губденским. Видео
Смертельное ДТП с блогером Губденским попало на видео - РИА Новости, 20.11.2021
Смертельное ДТП с блогером Губденским. Видео
Появились кадры с камеры наблюдения, заснявшей начало смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T17:52
2021-11-20T17:52
2021-11-20T21:30
происшествия
москва
авто
кутузовский проспект
саид губденский
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Появились кадры с камеры наблюдения, заснявшей начало смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.На видео запечатлен момент, когда BMW под управлением блогера Саида Губденского заносит во время движения, после чего машина выезжает на встречку. Об аварии на западе Москвы РИА Новости сообщили в экстренных службах. По словам собеседника агентства, два автомобиля столкнулись лоб в лоб, после чего в них врезался еще один. В результате аварии погибли два человека, один пострадал. ЧП произошло возле дома 33.Позднее стало известно, что ДТП устроил блогер Саид Губденский на своем BMW. Водитель скончался на месте происшествия.На странице у блогера свыше 498 тысяч подписчиков. Накануне он выкладывал в истории видео с тем, как гоняет по Москве.
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москва
кутузовский проспект
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Начало аварии на Кутузовском проспекте с участием BMW. Кадры с камеры слежения
Начало аварии на Кутузовском проспекте с участием BMW. Кадры с камеры слежения
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РИА Новости
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происшествия, москва, авто, кутузовский проспект, саид губденский
17:52 20.11.2021 (обновлено: 21:30 20.11.2021)
Смертельное ДТП с блогером Губденским попало на видео
Появилось видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве с блогером Губденским