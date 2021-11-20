https://ria.ru/20211120/dtp-1759962133.html
В центре Петербурга автомобиль сбил пешеходов после ДТП
В центре Петербурга автомобиль сбил пешеходов после ДТП - РИА Новости, 20.11.2021
В центре Петербурга автомобиль сбил пешеходов после ДТП
Автомобиль Mazda после столкновения с другой иномаркой сбил пешеходов на тротуаре в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T15:31
2021-11-20T15:31
2021-11-20T15:31
происшествия
санкт-петербург
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Автомобиль Mazda после столкновения с другой иномаркой сбил пешеходов на тротуаре в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."20 ноября около 7.45 у дома 69 по Лиговскому проспекту произошло ДТП между автомобилем Volvo под управлением 35-летнего мужчины, и Mazda под управлением 35-летнего мужчины. В результате аварии автомобиль Mazda заехал на тротуар и сбил стоящих перед светофором пешеходов. Проводится проверка", - сказано в сообщении.Как уточнили в полиции, в результате аварии 20-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина 50 и мужчина 62 лет, а также 35-летняя пассажирка автомобиля Mazda госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
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происшествия, санкт-петербург, авто
В центре Петербурга автомобиль сбил пешеходов после ДТП
В центре Петербурга автомобиль сбил трех пешеходов на тротуаре после ДТП